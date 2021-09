Arlo Parks consiguió el premio Hyundai Mercury al mejor álbum del año en el Reino Unido e Irlanda por su trabajo discográfico de debut, 'Collapsed in Sunbeams', durante la gala de galardones celebrada este jueves en Londres. El jurado, formado por periodistas y expertos musicales, eligió a Parks y su 'Collapsed in Sunbeams' "por su singular voz y por usar sus letras de gran belleza para confrontar temas como la salud mental o la sexualidad". "Estoy sin palabras. Llegar aquí ha llevado mucho sacrificio y trabajo duro y había momentos en los que no estaba segura de si iba a conseguirlo, pero estoy aquí hoy", dijo Parks al recibir el galardón de manos de la DJ Annie Mac.

El teatro Hammersmith Apollo de la capital británica albergó la ceremonia de estos galardones otorgados por la Asociación Británica de Discográficas (BPI), que estuvo a cargo de la DJ, modelo, presentadora de radio, y cantante Lauren Laverne. "Es genial estar de vuelta con un show tan lleno de vida y música esta noche, y con este precioso público", pronunció Laverne.

La gala contó con las actuaciones en directo de gran parte de los nominados a un premio que nació en 1992 como una alternativa a los BRIT Awards, y al que, en esta ocasión, diez de los doce seleccionados optaron por primera vez, a excepción de Laura Mvula y Wolf Alice. Precisamente fue el indie-rock de este último grupo, vencedor del Mercury Prize en 2018 por 'Visions of a life', el encargado de comenzar la velada. Y la vencedora, Arlo Parks, tuvo el honor de cerrarla con su actuación.

La joven británica de 21 años se impuso al resto de nominados, entre los que se incluían nombres como BERWYN, Celeste, Ghetts, Hannah Peel, Laura Mvula, Mogwai, Nubya García, Sault, Wolf Alice; Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra, o Black Country, New Road. Una lista que se caracterizó por la variedad de estilos musicales, pues incluyó propuestas electrónicas, de jazz, de soul, de rap, o de rock independiente, entre otras.