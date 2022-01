The Weeknd, uno de los artistas con mayor éxito global de la actualidad, ha anunciado por sorpresa que su quinto disco de estudio verá la luz de forma inminente este mismo viernes y que llevará por título definitivo 'Dawn FM'.

"Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos", susurra la voz en 'off' de un locutor radiofónico en el vídeo publicado en sus redes, en el que el canadiense anticipa "un nuevo universo sonoro".

En el mismo descubre una serie de colaboradores de gran prestigio: Tyler The Creator, Lil Wayne y Onethrix Point Never, además del actor Jim Carrey. Figura también el veterano Quincy Jones, productor de los discos más emblemáticos de Michael Jackson: 'Off The Wall', 'Thriller' y 'Bad', así como de la canción 'We Are The World'.

De 'Dawn FM' ya anticipó el pasado mes de agosto el primer sencillo, 'Take My Breath', que evidenciaba un acercamiento a una electrónica de sintetizadores más cruda que en sus últimas composiciones.

Aunque 'After Hours' (2020), su álbum previo, no cosechó ninguna nominación en los Grammys de 2021, lo que provocó la airada queja de su autor, aquel fue considerado por crítica y público como uno de los discos del año, con éxitos como 'Blinding Lights', la segunda canción más reproducida de la historia de Spotify.

Precisamente su proyección lo convirtió en el protagonista del intermedio musical de la última Super Bowl, evento que coincidió con la publicación de 'The Highlights', un recopilatorio con temas que abarcan los últimos diez años de su carrera.

The Weeknd, que además ha participado en el más reciente tema de Rosalía, la bachata 'La Fama', se ha visto implicado en el último año en otros proyectos, como la serie 'The Idol', en la que ha trabajado como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo junto a Sam Levinson, el impulsor de 'Euphoria'.