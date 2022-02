La provincia de Castellón lleva mucho tiempo situada en el mapa musical gracias, principalmente, a sus grandes festivales. No obstante, también es destino ineludible de las giras que emprenden por España muchos artistas de renombre, como puedan ser Café Quijano o Ara Malikian, quienes han confirmado fechas para su presencia en la capital de la Plana.

Los primeros en aterrizar por Castelló serán los hermanos Quijano, concretamente el 11 de marzo, a las 20.30 horas, en el Auditori i Palau de Congressos. Manuel, Óscar y Raúl presentarán su gira Manhattan Tour, que toma nombre de su último disco, Manhattan, donde destacan canciones como La jamaicana, cuyo primer compás ya ofrece un sonido que es inequívocamente Quijano, el de sus primeros éxitos, con ese lenguaje peculiar que caracteriza todas las composiciones del grupo leonés.

Manhattan supone la segunda parte del álbum superventas, publicado en el año 2001, La taberna del buda, coincidiendo, además, con el 20º aniversario de su edición. «Es la fiel y digna continuación, repleta de sonido tabernero y con apasionantes historias que son puros cortometrajes», matizan los miembros del conocido grupo.

En esta nueva gira que hará una parada en Castelló, aparte de sus nuevos temas, repasarán sobre el escenario sus éxitos y sus boleros originales. Un espectáculo único, en el que la calidad musical destaca por encima de todo.

Magia y libertad

El siempre enigmático Ara Malikian vendrá a Castelló el próximo 1 de abril (a las 20.30 horas, también en el Auditori) con su nueva gira internacional ARA, que nace como resultado de ver crecer a su hijo y como consecuencia de su crecimiento a su lado. «Es todos esos sonidos y melodías que intentan dar forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él», explica el violinista de origen armenio, quien añade que «es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre».

El público castellonense tendrá la oportunidad de disfrutar de un concierto en el que están presentes «dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües», señala Malikian, quien define este nuevo trabajo discográfico: «Es eso que había olvidado y que es tan poderoso, la magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan». Café Quijano y Ara Malikian, pesos pesados de la escena musical nacional que protagonizarán dos de los conciertos del 2022 en la capital de la Plana.