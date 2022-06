El Peñíscola Remember Fest revive los ritmos vibrantes de los 80 y 90

Peñíscola estrenó ayer sábado por todo lo alto la muy esperada temporada de festivales en la provincia con el escenario de la primera edición del Peñíscola Remember Fest. Este primer encuentro veraniego aglutinó una gran diversidad de temas emblemáticos de las décadas de los 80, 90 y 2000 que hicieron vibrar a más de 4.000 personas procedentes de distintos puntos de todo el país.

Este esperado evento tuvo lugar en la explanada contigua al puerto pesquero de la población, junto a la playa Sur. En él, la música no dejó de sonar desde las 15.00 horas hasta la madrugada ante un público que contenía unas absolutas ganas de bailar al ritmo de piezas de artistas y algunos dj’s referentes que desprendían un estilo muy potente y personalizado.

Uno de los grupos de mayor esplendor en los años 90, que encabezó el evento de remember en Peñíscola, fue Corona que interpretando su mítico tema de The Rythm of the Night y que logró animar con éxito a todos los presentes.

El blues llena de ambiente Benicàssim EVA BELLIDO Benicàssim celebró ayer la segunda jornada de la décima edición de su festival de blues, que está llenando las calles y plazas de ambiente este fin de semana. El público disfrutó de las actuaciones de las actuaciones de Big Yuyu, Alice & The Wonders y The Cinelli Brothers, entre otras. Además, los castellonenses MIB Organ Trío amenizaron la paella&blues a mediodía, en el bulevar. Por la mañana, también se realizaron actividades, como una masterclass de guitarra impartida por Alber Solo, en el Espai de la Música; y el taller infantil: Pinta tu camiseta blues, en la plaza Constitución. Por la noche, la actuación más esperada era la de Gisele Jackson & The Shu Shu’s Trío, que debía comenzar su espectáculo tras el cierre de este diario. Gisele Jackson (US) es una diva en EEUU, fue corista de Ray Charles y también acompañó a Donna Summer y James Brown. Además fue la encargada de cantar en la toma de presidencia de Bill Clinton, por lo que es toda una eminencia en el mundo del blues a nivel internacional. La programación del Benicàssim Blues Festival seguirá hoy (último día del certamen) con un taller de construcción de guitarras y exposición de estos instrumentos artesanos, en la plaza Constitución (11.00 horas). El público asistente también podrá disfrutar con un vermut&blues con la actuación de Txus Blues&Cesar Canut, en la plaza de la Estación, con la colaboración del café-bar El Corb (12.30) y una exhibición de claqué y lindy hop con la academia Castellón Baila, en la plaza Constitución (17.00). Finalmente, los siete músicos de Rambalaya (cinco de ellos ya han actuado en Benicàssim con otras formaciones, como A Contra Blues o Los Saxofonistas Salvajes) serán los encargados de clausurar el festival el domingo por todo lo alto desde la playa del Torreón (19.30 horas). Esta décima edición ha contado con alrededor de una veintena de actuaciones gratuitas, que se han realizado al aire libre en escenarios distribuidos por el casco urbano y en la Torre Sant Vicent, dinamizando el primer fin de semana de junio.

Además, al evento no faltaron reconocidos artistas como Rebeca y su Duro de pelar, Marian Dacal con Flying free o Eva Martí con Fly on the wings of love. Entre otros, también participó Sensity World con su Get it up, Just Luis con American Pie, Double Vision, Paul Droid, Ricky Vives o Clublanders.

Es por ello que este evento, que aterrizó ayer en este patrimonio cultural en el mar, estuvo coordinado por Tonet Marzá y patrocinado por la concejalía de Cultura de Peñíscola. A su vez, estas jornadas están patrocinadas por Raser Eventos y Rememberos.es. Por su parte, Marzá, que también actuó ayer, lo describió como «el mayor festival de música remember de la provincia de Castellón»

From Stage

El próximo 22 de junio, en el mismo recinto, dará comienzo el Peñíscola From Stage. El festival se celebrará hasta el 3 de julio y contará con un total de nueve conciertos de distintos géneros. Actuarán algunos artistas como Farruquito, Estrella Morente, Miguel Ríos, Luli Pampín, Cris MJ o Barón Rojo, quienes brillarán con su arte y música sobre el escenario peñiscolano .