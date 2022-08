La cantante catalana Rigoberta Bandini encenderá este viernes 19 el escenario del SOM Festival del Grau de Castelló tras las cancelaciones de Malú y Leiva los sábados 6 y 13 de agosto. La autora de éxitos como In Spain We Call It Soledad o Perra incluye en su público a los eurofans después de su paso por el Benidorm Fest en enero de este mismo año y quedar en segunda posición con su canción dedicada a la maternidad, Ay Mama.

Rigoberta Bandini esconde a Paula Ribó, nacida en 1990, con un estilo transparente y personal que recuerda a la música electrónica de la que fue su infancia. Beats vertebrando las canciones y notas largas provocando sensaciones. La actuación del viernes en el SOM llenará el escenario de los mensajes de doble sentido, tonos melancólicos y estribillos alegres tan habituales de la artista. Además de cantante, Bandini es actriz, escritora, directora de teatro y dobladora profesional. 'Así bailaba' Su último tema tuvo buena acogida el mes de julio. Así bailaba saltó al panorama musical como otro himno feminista detrás de Ay Mama, que Bandini sacó esta vez en colaboración con Amaia Romero. La canción recogía los versos machistas de Miliki de Los Payasos de la Tele y los transformaba en una lectura feminista de las actividades infantiles. «Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que lavar» fue la base sobre la que Rigoberta Bandini y Amaia Romero escribieron un final diferente: «Así bailaba, así, así», dice la nueva letra. Un coro de niñas bailó en el videoclip de las cantantes al ritmo de la música actualizada. De este modo, Así bailaba es la última estela de estos dos fructíferos años de carrera musical. Los referentes de Rigoberta Bandini son tan conocidos como Marisol, Jeannette, Mocedades, Joan Manel Serrat, Albert Pla, Creedence Clearwater Revival o Roberto Carlos. A pesar de la pasión de la autora por la música y el show arriba del escenario, prevé retirarse este otoño, tras su último concierto en diciembre. This is Michael Por otra parte, la última actuación del SOM Festival será mañana a las 22.00 horas. Cerrará la edición Lenny Jay, un cantante con varias décadas de experiencia en el musical Forever King Of Pop. El artista tiene un asombroso parecido a Michael Jackson. De hecho, la familia del mismo rey del pop le escogió para encarnarle con sus particulares gestos y una voz que reproducirá los míticos temas en el varadero del Grau de Castelló.