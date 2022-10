El Rototom Sunsplash se ha alzado con el galardón «Festival más sostenible» en la presente edición de los Premios Fest celebrada en el Azkuna Zentroa de Bilbao este pasado miércoles. El galardón ha sido recogido por Claudio Giust, director de comunicación de la cita.

Este premio reconoce el compromiso ambiental de la macrocita reggae celebrada en Benicàssim, convertida este verano en el primer festival de sus características en Europa que monitoriza sus emisiones para verificar su impacto sobre el medio ambiente, a través de la Asociación Española de Normalización y Certificación, con el reto de poder neutralizar su huella de carbono.

En su pasada edición, celebrada del 16 al 22 de agosto bajo el lema We must change the world, el certamen benicense reforzó de nuevo su compromiso ambiental, plasmado ya en el hecho de ser un evento plastic free. Así, eliminó un año más las botellas de agua –en esta edición se ahorraron 140.000 unidades, lo que equivale a más de 39 toneladas de CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera– y se instalaron más fuentes y casetas de recarga hídrica, con la colaboración y participación en esta logística de Tuawa+Global Omnium, y de Ecozona Iberian.

Además, el festival de reggae de Benicàssim abogó por su sistema de vasos reutilizables y con fin solidario: toda la recaudación se ha destinado a Casda y Conquistando Escalones para respaldar una investigación esperanzadora en la lucha contra el SIDA.