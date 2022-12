El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana presenta, el dijous 22 de desembre, al Centre del Carme Cultura Contemporània, la tercera edició del projecte DAR (Dones Artistes Rurals), que s’ha desenvolupat entre setembre i desembre d'aquest 2022 a la comarca castellonenca de l’Alt Palància.

Han estat nou les artistes que han participat en la tercera edició d'una iniciativa que treballa amb dones artistes rurals per a impulsar el seu desenvolupament personal i professional mitjançant un programa amb formació, promoció de la seua producció artística i generació de projectes col·laboratius que fomenten la creació de col·lectius artístics.

El projecte DAR, que acaba de ser reconegut per Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) com el millor projecte de l’any, juntament amb La Documental Edicions, naix amb l’objectiu de d'oferint- suport, acompanyament, formació i visibilitat per mitjà de la seua plataforma digital i en diferents mitjans de comunicació, perquè «ser dona, artista i residir en un medi rural suposa una triple dificultat per a desenvolupar-se professionalment», assenyala la directora del projecte, Clara Albacete.

Cal destacar que en aquesta tercera edició, les artistes participants treballen les disciplines de dibuix, pintura, muralisme, ‘collage’, art urbà, il·lustració, art digital, ceràmica i escultura. Elles són: Julia Dobón, Melina Herrero, Loreto Lopezamo, Sara Nogués, Cristina Perelló, Meluca Redón, Valentina Romero, Bárbara Valls i Pilar Vila.

Tres avantprojectes col·laboratius

Un altre dels objectius del projecte DAR és fomentar la generació de xarxes de col·laboració per mitjà de projectes comunitaris. En aquesta tercera edició del projecte, les artistes DAR, dividides en tres grups de treball, han desenvolupat tres avantprojectes col·laboratius que es presentaran dijous, amb l’objectiu de continuar desenvolupant-se amb la col·laboració d’entitats o empreses patrocinadores.

Les artistes Meluca Redón, Melina Herrero i Valentina Romero proposen un avantprojecte per a la producció d’una sèrie de peces inspirades en relats de la població local que seran exposades en un punt conegut del territori i les reproduccions del qual es mostraran també en l’espai públic d’un municipi.

D’altra banda, Julia Dobón, Pilar Vila i Bárbara Valls treballen en la generació de xarxes per a connectar el teixit associatiu local mitjançant el desenvolupament d’una producció artística col·lectiva en què els mateixos creadors seran els membres d’algunes associacions de la comarca. Posteriorment, les obres seran exposades en un dels municipis de la Mancomunitat de l’Alt Palància.

Finalment, Cristina Perelló, Loreto Lopezamo i Sara Nogués han conceptualitzat un taller de participació ciutadana en què es promoga l’expressió i la creativitat, en què la música i la dansa serviran per a ambientar l’espai i propiciar la proactivitat. Els participants intervindran en un suport que finalment es convertirà en una gran obra pictòrica.