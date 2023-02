El cicle Al Port du a Castelló este dissabte 25 de febrer (11.30 hores, plaça de Sète), a un dels caps de cartell d’aquesta temporada: Karavana, que compartirà escenari amb els castellonencs Anora Kito. Són un grup de tres sevillans i un gallec, establits a Madrid, que estan esgotant entrades en cada actuació, gràcies a un so guitarrero i grans temes.

Com afirmava Rafa Simó, president de l’Autoritat Portuària de Castelló, «poder gaudir de grups d’aquesta categoria, és tot un luxe per a conéixer els sons emergents nacionals i passar un matí de dissabte de música, amics i diversió, amb accés totalment gratuït».

Tercera edició

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinc Estreles, torna a sumar-se a aquesta tercera edició de la iniciativa de l’Autoritat Portuària de Castelló, fomentant les actuacions en viu amb el propòsit d’impulsar trobades de qualitat entorn de la millor música en directe. El cicle Al Port també està patrocinat per Beefeater i Royal Bliss, sota l’organització de la signatura castellonenca Amb certesa.

Grans éxits

Karavana es postula com una banda imprescindible d’enguany. Defineixen la seua música com a «guitarres brutes i lletres cursis». El seu so transita per territoris influenciats per bandes com The Strokes, The Vaccines o Wallows. A l’octubre de 2021 van publicar el primer LP, Morts en la Disc.