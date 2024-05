Deleste 2024, el festival que queremos

Tic tac El festival que queremos. Un festival necesario cerca de casa. La 12ª edición de Deleste llega del 17 al 19 de mayo con una programación más internacional que nunca y demostrando un compromiso valiente con el nuevo indie, la música alternativa y los nuevos talentos, con Editors, James, Sleaford Mods y Los Planetas y su anhelado homenaje a Super 8, como cabezas de cartel.

Tres días en los que València vuelve a ser el centro de la música alternativa, con el FIB anclado en el indie estatal sin buscar más allá, y con los Jardins de Vivers como escenario.

Editors, 'rock'in'black'

La propuesta bien vale el viaje. Los británicos Editors serán el grupo central el viernes 17 de mayo, con su su rock oscuro, herededos del underground de la new wave, el rock gótico y los inicios del indie rock de altas revoluciones, que pudimos ver en Benicàssim en 2006. Junto a ellos, los indispensables Triangulo de Amor Bizarro, que en sus 15 años de carrera se han convertido en referente obligatorio del indie español, siendo su último trabajo SED uno de los más completos. También desde Reino Unido, en esta ocasión desde Glasgow, Twin Atlantic presentarán su power pop desenfadado, con nuevo single, Get Out bajo el brazo. Talento 'made in València' para abrir el día, con Gazella, y su shoegaze más british, sumado a electrónica o el indie-rock.

James y Sleaford Mods, muy 'top'

James se estrenan en València el sábado. Tras su épico concierto en el FIB 2014, antes de la declacle internacional y del 'low cost' actual, los británicos tocan por fin en València, con sus himnos pop británico como 'Com downs', 'Sometimes' o “Sit Down”, pero sin quedarse parados. Su nuevo disco, 'Yummy' está recién salido al mercado. Pero ese sábado, el dúo de Nothingham Sleaford Mods mostrará su descaro y sus afiladas letras en Vivers. Se les tiene ganas, tras varios FIB y Primavera Sound, no habían hecho giras más allá por España. Y más Reino Unido en el cartel, con The K's y sus guitarras poderosas; junto a los mallorquines Cora Yako con más shoegaze, y Anouk The Band y su propuesta más pegada al soul.

Día Planetas el domingo

Y el domingo, sin más dilación, llegarán Los Planetas, en una de sus primeras paradas en las celebraciones del 30º aniversario de su inconmensurable Super 8, que se estrenó este sábado en el Warm Up de Murcia, y que, de momento, no pasará por Castellón. Pasado, presente y siempre futuro del pop español en un 'de pe a pa' de un disco generacional en clave contemporánea de una banda que repite en Deleste (estuvieron en 2018) y que tienen en València un feudo, aún con el recuerdo de su último concierto, en Viveros también, en 2022. Porque 30 años son muchos, pero no tantos para seguir vivos en la intrahistoria de muchos.

De Granada, divertidos y sin complejos se traen, para completar el cartel, a Las Dianas, con los valencianos Platz y su nuevo disco, Calprotectina, para arrancar tarde.

Las entradas, entre los 35 y 39 euros para una sola jornada; con abonos de dos y tres días, entre los 65 y 89 euros.