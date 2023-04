El reconocido pensador y activista Noam Chomsky guiará, junto a la periodista Olga Rodríguez, el debate inaugural del Foro Social del Rototom Sunsplash de Benicàssim 2023 como punto de partida hacia el reto de construir la base de un movimiento internacional pacifista en el marco de su 28ª edición.

Con el objetivo de convertirse en un camino colectivo hacia la paz, el certamen se prepara para irrumpir de nuevo, del 16 al 22 de agosto en Benicàssim, en la escena cultural nacional y europea. Su lema para 2023, United for peace, avala este reto ambicioso que la macrocita se marca este año.

El primer debate de esta edición, titulado como el lema de 2023, United for peace, ofrecerá un diálogo entre el politólogo y activista Noam Chomsky, considerado además como «el más importante de los pensadores contemporáneos», según The New York Times, y la periodista especializada en información internacional y Derechos Humanos Olga Rodríguez. Juntos tejerán en el corazón del Foro Social este debate tan necesario sobre la convulsa realidad que atraviesa no sólo Europa, sino muchos otros escenarios del planeta, y que retroalimentan «intereses» paralelos que frenan el diálogo hacia la paz, como indica el propio Chomsky, crítico con el gobierno de su país, EEUU, en alusión a la guerra en Ucrania. Una confrontación que es, dice, «una condena a muerte para la humanidad» de la que «nadie saldrá ganador», aunque deja un halo de esperanza: «La única forma de saber si existe la posibilidad de una solución política en Ucrania es intentarlo».

Hablar de paz

Las voces de estos dos protagonistas, su experiencia, y las aportaciones del público, «serán sin duda el mejor arranque para el reto que queremos alcanzar este año, como es el de construir un mundo en el que nos habituemos a hablar de paz, y no de guerra», detallan desde la organización del festival.

Así, la defensa de la paz, y el trabajo colectivo para hacerla posible, que emana del lema del festival estará presente en todas sus áreas culturales, aunque de manera especial en el Foro Social, el espacio por excelencia para el debate, la reflexión, la interacción y la construcción, junto a voces expertas, de propuestas ante los grandes desafíos del contexto global, como es la guerra.