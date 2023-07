El Foro Social del festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que se celebra en Benicàssim del 16 al 22 de agosto, completa su programa con una doble sesión para su clausura con la defensa de la paz y de los derechos humanos como eje. En esta última jornada, se alzarán las voces de quienes han sufrido o sufren las consecuencias derivadas de esa labor de activismo social.

Es el caso de Stella Assange, abogada y defensora de los derechos humanos, que ha iniciado una batalla incansable para denunciar públicamente la situación de su pareja, el periodista y fundador de WikiLeaks, privado de libertad desde hace doce años y perseguido por la justicia estadounidense desde que publicara la mayor filtración de secretos militares de la historia de Estados Unidos.

En la sesión ‘En apoyo a Julian Assange’ que se celebrará el 21 de agosto a las 18.00h, se expondá su caso y se visibilizará la actual situación del informador, pues ahora se encuentra detenido en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh, “rodeado de un silencio mediático escalofriante que no podemos aceptar”, apuntan desde el Rototom Sunsplash. Esta mesa, contará con el apoyo del reportero, escritor y activista político Alessandro Di Battista, el cual ha creado una obra de teatro para manifestar el estado de su compañero de profesión; y de la periodista y eurodiputada del M5S, Sabrina Pignedoli quien centra su labor en la lucha contra las mafías, el crimen organizado y la defensa de la libertad de prensa.

Debate social

También la situación de Helena Maleno, activista y fundadora de Caminando Fronteras, deportada por Marruecos por su apoyo a los migrantes que intentan acceder a las costas españolas, estará presente con el debate ‘Las guerras que nos persiguen’, que tendrá lugar a las 16.00h, para presentar el último informe de la organización sobre las migraciones hacia España, en el que se refleja que, solo en el primer semestre de 2023, han habido 951 víctimas en estos trayectos.

La defensora de los derechos humanos, ha explicado que “las cifras de este informe forman parte de un proceso de reconstrucción de la memoria: las contamos para no olvidarlas, las elaboramos para sus familias y las comunidades, como una herramienta para seguir luchando porque las fronteras dejen de ser espacios de no derecho”.

Al debate, moderado por el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano, se unirá Vicent Aleixandre, coordinador de operaciones de L'Aurora Grup de Suport de Burriana, una entidad que coopera desde hace más de tres años con las ONG que rescatan vidas en el Mediterráneo, “luchando desde tierra -desde los puertos solidarios de Burriana, Benicarló, Vinaròs y Sagunt- para salvar vidas en el mar”, indican desde la organización, que cuenta con 130 personas voluntarias.

El encuentro ‘Las guerras que nos persiguen’ está organizado en colaboración con el festival de cine sobre derechos humanos de Valencia, Humans Fest, y se abrirá con la proyección del cortometraje ‘The way I welcome you’, de Amparo Fortuny, Premio a Mejor Guión de la XIV edición del certamen.

Campaña solidaria

Precisamente la campaña solidaria canalizada por Rototom Sunsplash a través de sus vasos reutilizables tendrá como destino este año L’Aurora. El vaso, con un coste de 1,5 euros, podrá ser depositado tras cada uso en uno de los seis contenedores habilitados en el recinto, transformándose en una ayuda directa a la labor de mantenimiento de embarcaciones que desarrolla la organización desde el puerto de Burriana.

L’Aurora estará presente también en el área no profit del festival, junto a otras organizaciones que dedican su labor a la defensa de los derechos humanos y a la resolución de conflictos, como el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, CEAR, Amnistía Internacional, Asamblea Popular València Contra les Guerres y Solidary Wheels-No Borders for Human Rights.