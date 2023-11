El Festival de Curtmetratges de Nules FesOhCurt ha arribat al final amb el lliurament de premis i l’acte de cloenda de la seua sisena edició, on va participar l'artista local Malparlat.

Enguany, i després de la reunió del jurat, el premi al millor curtmetratge, dotat amb 700 euros, ha estat per a la pel·lícula Intercanvi. La resta de guardons han sigut els següents: premi al millor curtmetratge rodat a Nules, dotat amb 200 euros, per a La Cuerda; premi al millor curtmetratge en altres llengües, amb una dotació de 400 euros, Una terapia de mierda; premi al millor curtmetratge de les comarques de Castelló, de 300 euros, ha recaigut en Hàbitat, de la cineasta Elena Escura, qui va guanyar dos Premis Berlanga en la seua última edició; el premi de 400 euros al millor curtmetratge vot del públic també ha sigut per a Intercanvi.

Quant al premi a la millor interpretació en valencià (dotat amb 200 euros), ha estat per a Anna Nácher pel seu paper en Dona, mentres que el premi a la millor direcció d’art de tècnic valencià, 0amb una dotació de 100 euros, ha estat per Una terapia de mierda. El premi a la millor fotografia de cinematògraf valencià, també amb 100 euros de premi, ha reconegut el treball del curt Dona i, finalment, el premi de 100 euros per al millor maquillatge i vestuari de tècnic valencià ha guardonat Una terapia de mierda.

Cal remarcar que tots els premis estan patrocinats per l’Ajuntament de Nules.

Prop de 500 curts

Enguany s’han presentat per a concursar en les diferents categories al voltant de 500 curtmetratges amb procedència de 10 països diferents.

Amb tot, des de les regidories de Cultura i de Normalització Lingüística, M. José Esteban, assenyala que «el festival ha estat tot un èxit de participació, de manera que seguirem treballant per millorar aquest projecte per a que Nules siga un referent en aquest tipus de festival que té com a principal objectiu la divulgació de la nostra llengua».