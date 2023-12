Itziar Castro ha muerto esta madrugada a los 46 años. Una impactante noticia que ha conmovido a todos los compañeros de profesión de la actriz, que según las primeras informaciones, habría fallecido a causa de un fallo cardíaco.

"Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma", ha destacado el director Frankie De Leonardis en la red social X, que desde primera hora de esta mañana se ha llenado de mensajes en recuerdo de la intérprete.

Castro comenzó su carrera profesional hace 23 años, con apariciones en producciones como 'Inconscientes' o 'Las maletas de Tulse Tuper 3'. Fue en la década de 2010 cuando empezó a hacerse conocida para el gran público con películas como 'El gran Vázquez', 'REC 3: Génesis', o 'Blancanieves'.

'Historias lamentables' y 'Campeones', ambas de Javier Fesser, son algunos de sus últimos proyectos destacados en la gran pantalla. En el año 2018 fue nominada al Goya a mejor actriz revelación por 'Pieles', de Eduardo Casanova.

Más allá de sus trabajos en cine, Itziar Castro dedicó gran parte de su trayectoria a la televisión. Su gran salto a la fama llegó con 'Vis a vis', la ficción carcelaria emitida por Antena 3 -y más adelante por FOX- en la que interpretó a Goya. En 2020 volvió a darle vida a su personaje en el spin off 'Vis a vis: el oasis'.

Además de trabajar en series como 'Por H o por B' y 'Érase una vez... pero ya no', también ha participado con apariciones episódicas en otras ficciones como 'Paquita Salas', 'Terror y feria', 'Vida perfecta', 'Benidorm', o 'La que se avecina'.

Pero Castro no se desenvolvía únicamente en el terreno de la ficción. En 2018 pasó a formar parte del claustro de 'Operación Triunfo' como profesora de interpretación. Sin embargo, fue despedida a las pocas semanas por no haber obtenido "los resultados esperados" en su asignatura, según comunicó Gestmusic.

Un año después se convirtió en uno de los fichajes estelares de 'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en las tardes de Cuatro. Un mes después desapareció del equipo de colaboradores, lo que dio pie a que se rumoreara que podría haber sido despedida. Algo que ella misma negó rotundamente, desvelando que su contrato iba a tener esa duración desde un principio por incompatibilidad con otros proyectos.

Poco tiempo después volvió a coincidir con Risto en el 'Chester', donde se abrió en canal para hablar de su relación con la comida y del bullying que sufrió cuando era niña. "Me han insultado, me han pegado... Con 17 años me sentía supergorda y tenía una talla 40. Me sentía más gorda allí que ahora", comentó en la entrevista.

En cuanto a su despido de 'Operación Triunfo', confesó que le sentó "mal" por su autoexigencia: "No me gusta no hacer las cosas bien. Yo quería acabar mi trabajo". Además, afirmó que tenía una relación "cordial" con Noemí Galera: "Amigas no somos, está claro". "La única cosa en la que me puedo haber sentido mal, es que en el despido no estuvieron ni Noemí Galera ni Tinet Rubira", reconoció.

Castro, que también alzó la voz contra la violencia machista, apareció en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' para enviarle un mensaje de apoyo a Rocío Carrasco. "Gracias de corazón por ser valiente, por no callar más. Porque así, diciendo las cosas, se lucha contra el odio y se cambia el mundo", manifestó. En los últimos tiempos también ha participado como invitada en programas como '25 palabras', 'Pasapalabra' y 'Reacción en cadena'.