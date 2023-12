Día triste para el mundo taurino. La ganadería de Vicente Machancoses (Picassent), un emblema dentro de los festejos populares, pone punto y final. El ganadero, José Vicente, ha tenido que tomar una decisión nada fácil y vender la ganadería. Todo ello ha sido motivado por su enfermedad, que no le permite que siga al frente de un hierro cotizado en muchas comarcas.

La ganadería ha estado presente desde sus inicios en los festejos populares en localidades de toda la Comunitat Valenciana. En Castellón también ha tenido presencia y uno de sus últimos logros lo consiguió el año pasado, cunado se proclamó ganadora del XXV Concurso de Ganaderías de la Pascua Taurina de Onda.

La noticia la ha comunicado el propio ganadero a través de un escrito.

Mensaje de José Vicente:

“Hoy, día 26 de diciembre de 2023, me toca de nuevo escribir las palabras más duras de mi vida desde aquel 7 de febrero de 2005. Como ya se sabe, pues es un secreto a voces, hoy acabo mi andadura como ganadero, la ganadería Vicente Machancoses cierra sus puertas con la venta de la misma.

No me hubiera gustado terminar así, pero como sabéis, a causa de mi enfermedad, he tomado una decisión muy meditada que me ha costado y sigue costándome hacerme a la idea de llegar a mi casa y no poder ver mis animales.

Quiero dar las gracias a todos los ayuntamientos, peñas taurinas, comisiones, aficionados, ganaderos y amigos por el apoyo que siempre habéis mostrado hacia mi persona y hacia mi familia. Deciros que siempre os llevaré en el corazón y que, tanto mi familia como yo, os estaremos eternamente agradecidos.

Desear a todos los ganaderos que han querido contar con mis toros y vacas toda la suerte del mundo y que ojalá los animales sigan la misma línea y la misma ilusión que tanto mi padre como yo siempre hemos tenido en ellos. Hoy entre lágrimas, pesar y un sinfín de emociones que recorren toda mi cabeza, me despido de todos vosotros”.