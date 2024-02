Morella Negra com la trufa, que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de febrer, oferirà una gran varietat de taules literàries amb autors referents de la novel·la negra a l’estat espanyol. Així ho han anunciat els organitzadors de la cita i l’Ajuntament morellà.

Les taules estaran combinades, com ja és tradicional, amb la degustació de pinxos elaborats amb la trufa negra dels Ports, així com altres activitats al voltant del municipi com la visita guiada La Morella més negra per apropar les cròniques i successos més térbols de la història de la ciutat amb l’arqueòleg Ramiro Pérez.

Jorge García, comissari del festival, destaca que «esta edició ve carregada d’activitats i amb novetats» com ara l’eixida al centre penitenciari Castellón II d’Albocàsser el dia 23, a les 10.30 hores, amb motiu d’un singular club de lectura on es parlarà sobre el llibre Nadie en esta tierra amb el seu autor Víctor del Árbol en un acte conduït per Pere Cervantes. Després, a les 11.45, ambdós autors tindran una conversa literària centrada en l’obra de Del Árbol al saló d’actes del centre.

Activitats principals

El Teatre Municipal de Morella serà l’epicentre de la present edició. Allà es duran a terme les taules literàries i s’inaugurarà el festival gastro-literari el divendres 23, a les 19.30 hores, amb l’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, el comissari García i l’escriptor Víctor del Árbol. A continuació, l’organització lliurarà el reconeixement Nigrum tuber a l’editor Gori Dolz pel suport al festival des dels seus inicis.

A les 20.00 hores arrancarà el primer panell amb el nom Forces de l’ordre km 0. Versió 2.0 on el periodista de Mediterráneo Miquel Agost parlarà amb el comandant a la reserva Fermín Peñarroya i Javier Sabater, membre de Bombers de la Diputació de Castelló.

El dissabte, a les 10.30 hores, es presentaran els llibres No hay muerte dulce de Valentín Miravet; Días de arañas, buitres y ovejas de Benjamín Recacha i Murs d’aigua de Marta Tena Subirats. A migdia es reuniran els cinc finalistes del premi Tuber melanosporum que Morella Negra atorga a la millor novel·la negra d’un autor o autora novell publicada en el curs anterior. La taula Tubers 2024 comparà amb Ana Pardo de Vera, Natalia M. Alcalde, Alexandre Escrivà, Toni Montserrat i Ana Martínez Muñoz moderats per Izaskun Pérez de Cárcamo.

La vesprada començarà amb una visita guiada a l’exposició Dones encobertes amb Carlos Abio a les 17.00 hores a la Llotja. I una hora més tard, ja al Teatre Municipal, Santiago Álvarez conversarà amb Jordi Llobregat, Ignacio Marín i Ramon Palomar a la taula Emergents amb veu pròpia.

Part final

A les 19.15 hores del 24 de febrer tindrà lloc l’acte de lliurament del premi Tuber Melanosporum 2024, guardó que compleix vuit edicions, i la periodista de Radio 3 i Radio 4, Laura González, conversarà amb Víctor del Árbol sobre la seua última novel·la Nadie en esta tierra i repassarà la seua obra literària on personatges humils i desfavorits lluiten contra els poderosos que els oprimeixen.

El Teatre Municipal acollirà dues taules més el diumenge per posar el punt final de la cita. A les 11.00 hores, El Lumpen, la llavor de la novel·la negra s’endinsarà als barris més sòrdids o a la Barcelona portuària dels anys 50. Charo González moderarà esta taula centrada en les novel·les El ciervo y la sombra de Diego Ameixeiras, Mai més de Susana Hernández i Todos habían dejado de bailar d’Alberto Valle.

True crime, el relat criminal tancarà esta novena edició del festival amb el periodista i escriptor Carlos Quílez, qui presenta Condenados relatos; i la criminòloga Paz Velasco que ha escrit Muertes nada accidentales. Esta estarà moderada per l’escriptor Pere Cervantes.