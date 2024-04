Travellin’ Brothers hace parada en el Benicàssim Blues Festival 2024

El grupo Travellin’ Brothers se suma al cartel del Benicàssim Blues Festival, cuya XII edición se desarrollará los próximos días 31 de mayo y 1 y 2 de junio.

La actuación del conjunto tendrá lugar el sábado del certamen, a las 00.15 horas, en el escenario BB King, enriqueciendo la oferta musical prevista con figuras como Vasti Jackson, La Perra Blanco y Los Torontos, primeras confirmaciones del festival benicense, como ya informó este diario.

Después de más 1.200 conciertos por todo el mundo, el octeto vasco hará parada en Benicàssim dentro de la gira que celebra su 20º aniversario. Su trayectoria, que comenzó como teloneros de la figura de talla mundial Paul Lamb en uno de los templos de la música como es el Kafe Antzokia de Bilbao, no ha dejado de crecer hasta convertirse, por derecho propio, en una de las bandas de blues más importantes de todo el país y una de las más respetadas de la escena europea —no en vano, fueron los ganadores del European Blues Challenge 2015 en Bruselas (mejor banda europea)—. Tras sus giras por más de 15 países, incluyendo su visita a China por primera vez, este año protagonizan un tour muy especial que hará parada en la localidad castellonense en lo que supone su regreso al festival.

Mucho más que música

Las calles de Benicàssim volverán a llenarse, un año más, del mejor blues gracias a esta iniciativa que complementa la marca de Benicàssim como Ciudad de Festivales. Cabe destacar que durante los días que dura esta cita musical habrá, además de los conciertos en los escenarios principales, varios Vermut & Blues en diferentes bares de la población, actividades infantiles, masterclass, puesto de vinilos, etc. y los hoteles del municipio ofrecerán precios especiales para los asistentes que quieran disfrutar de este fin de semana en toda su plenitud.

Travellin' Brothers regresa al Benicàssim Blues Festival este 2024. / MEDITERRÁNEO

Grandes referentes

En anteriores ediciones del Benicàssim Blues Festival, cerca de 15.000 asistentes ya han disfrutado en directo de bandas como Laurence Jones, Sugaray Rayford & Travellin’ Brothers, A Contra Blues, Nico Wayne Toussaint, Los Mambo Jambo, The Excitements, Jimmy Barnatán, Amélie Angebault Quartet, Wax & Boogie Rhythm Combo, Big Jamboree & Dani Pérez, Mr. Sipp, Saron Crenshaw, Ian Siegal Band, Casey Hensley, Dani Nel·lo “Los Saxofonistas Salvajes”, Rumble2Jungle, Southern Avenue, Earl Thomas, Shanna Waterstown, Alexis Evans, J.P. Bimeni & The Black Belts, Koko-Jean & The Tonics, Gisele Jackson, Kyla Brox, o The Cinelli Brothers…