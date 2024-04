Castelló i els inicis de la ‘Nouvelle Vague’

La Filmoteca Valenciana presenta a Castelló un cicle sobre els inicis de la Nouvelle Vague francesa, un moviment cinematogràfic que va suposar una revolució estètica i conceptual sense precedents dins del món del cinema a la fi dels cinquanta.

El cicle rastreja els primers passos dels seus autors més emblemàtics en versions restaurades i està conformat per dotze curtmetratges, agrupats en tres programes diferents, i dos llargmetratges: el clàssic Vivre sa vie (1962) de Jean-Luc Godard, i L’eau à la bouche (1960), de Jacques Doniol-Valcroze, una pel·lícula inèdita al nostre país.

La Nouvelle Vague és la denominació que la crítica, i especialment la revista Cahiers du Cinéma, va utilitzar per a designar un nou grup de cineastes francesos sorgit a la fi de la dècada dels cinquanta, com un moviment de reacció contra les convencions i les estructures narratives del cinema de l’època. Esta nova generació de cineastes va postular com a màxima aspiració la llibertat d’expressió i la llibertat tècnica en la producció cinematogràfica.

El cicle, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, inclou algunes pel·lícules poc conegudes o inèdites a Espanya. / MEDITERRÁNEO

El cicle s’inicia el 10 d'abril, a les 19.00 hores, amb un programa de quatre curts de ficció dirigits per tres cineastes fonamentals en la constitució del nou moviment: François Truffaut, Jean-Luc Godard i Jacques Rivette. Concretament, seran: Une histoire d’eau (1958), de François Truffaut i Jean-Luc Godard, l’única pel·lícula que van dirigir junts; Le coup du berger (1959), dirigida per Jacques Rivette i escrita per Claude Chabrol en col·laboració amb Rivette; Charlotte et són jules (1960), de Jean-Luc Godard, un homenatge a Jean Cocteau, i Tous les garçons s’appellent Patrick (1959), de Jean-Luc Godard.

El 17 d’abril es projectarà un programa de quatre curts documentals: Ô saisons, ô chateaux (1958), d’Agnès Varda; La sixième face du pentagone (1968), de Chris Marker i François Reichenbach; L’amour existe (1961), de Maurice Pialat, i Toute la mémoire du monde (1956), d’Alain Resnais. Esta segona sessió està constituïda per quatre curts dirigits per autors en la perifèria de la Nouvelle Vague: Agnès Varda, Alain Resnais i Chris Marker, els tres cineastes més destacats de l’anomenada rive gauche, i Maurice Pialat. Tots ells s’inscriuen en l’heterogeni camp de la no ficció, des de l’assaig poètic fins al documental social i divulgatiu.

Més Curts

El 8 de maig es durà a terme un tercer programa de curts de ficció i documentals. Dins d’este últim bloc es projectarà Le chant du styrène (1958), d’Alain Resnais, una pel·lícula industrial per encàrrec que el seu director convertix en un film líric i surrealista, i Les veuves de 15 ans (1965) de Jean Rouch, una aproximació a la societat ie-ie parisenca a través de les aventures de dos xiques.

També està programada Janine (1961), de Maurice Pialat, sobre la conversa de dos hòmens en la qual descobrixen que estan parlant de la mateixa dona sense saber-ho, i À la mémoire du rock (1963), de François Reichenbach, una recreació de l’atmosfera dels concerts de principis dels seixanta a França amb actuacions de Johnny Hallyday, entre altres.

Dos llargmetratges

El 15 de maig, a les 19.00 hores, la Filmoteca Valenciana oferirà al Raval Vivre sa vie, de Jean-Luc Godard. Premi especial del jurat i premi de la crítica en la Mostra de Venècia, una de les pel·lícules fonamentals en la filmografia del cineasta parisenc i de tota la Nouvelle Vague.

Finalment, el dia 22, es podrà veure L’eau à la bouche, òpera prima inèdita a España d’un dels fundadors de la revista Cahiers du Cinéma i un dels pioners de la Nouvelle Vague, Jacques Doniol-Valcroze.