'La Gran' de Schubert sonarà en l'Auditori de Castelló

La Franz Schubert Filharmonia torna a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló este diumenge, 14 d'abril, a les 19.30 hores, gràcies a la programació cultural que promou l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

L'orquestra interpretarà dos grans obres clàssiques: d'una banda, la Simfonia nº9 de do major de Franz Schubert, denominada 'La Gran' per la majestuositat de la composició; d'altra banda, el programa del concert el completa el Concert per a flauta i orquestra nº2, de Wolfgang Amadeus Mozart que comptarà amb el debut en la Franz Schubert Filharmonia de la virtuosa flautista coreana Jasmine Choi.

La música coreana és una de les flautistes més cèlebres del nostre temps, coneguda per la seua refinada interpretació, així com pels seus projectes atrevits. Ha sigut flauta principal de la Simfònica de Viena i ha actuat com a solista, a més d'amb la pròpia formació vienesa, amb l'Orquestra de Filadèlfia o la Filharmònica de Sant Petersburg, entre altres, així com en recitals a París, Viena, Londres, Munic, Ginebra, Nova York, Tòquio, Seül i Hong Kong.

La virtuosa flautista coreana Jasmine Choi participarà en el concert. / MEDITERRÁNEO

Recorregut

Per part seua, la Franz Schubert Filharmonia ha gaudit des dels seus inicis d'una gran recepció per part del públic, tant per la seua qualitat artística com per la rellevància dels seus programes. Sota la direcció de Tomàs Grau ha actuat en sales com el Palau de la Música Catalana o el Gran Teatre del Liceu i ha realitzat gires de concerts per Alemanya, Suïssa o la República Txeca.

El concert forma part de l'abonament de primavera de l'Auditori de Castelló que permet gaudir de 9 concerts durant el trimestre als millors preus. Les entrades soltes, que tenen un preu d'entre 10 i 20 euros, pot adquirir-se en taquilla i ací.