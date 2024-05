Sònia Alejo guanya el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians

L'actriu, dramaturga i directora teatral castellonenca Sònia Alejo ha sigut reconeguda amb Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en la modalitat de Teatre per la seua obra Buit de la mi. Un certamen impulsat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que complix enguany la seua XXXIV edició.

El text, que també va ser guardonat amb el Premi Ciutat de València Eduard Escalante de Teatre, reflexiona de manera àgil i, al mateix temps, profunda sobre la mort.

«Un accident de moto en una carretera secundària servix com a pretext per a abordar la mort i analitzar qüestions com les seues conseqüències per a les persones que es queden o bé el buit que sentim quan algú desapareix i que difícilment podem omplir», explica Alejo.

Autora reconeguda

L'autora, que porta des de 1989 vinculada a la companyia teatral castellonenca Visitants i, des de 2010, es dedica també a explorar les noves vies que oferix el teatre contemporani a través de La Medusa, ha rebut reconeixements i mencions en els Premis de l’Institut Valencià de Cultura, els Premis MAX, els Premis de la Crítica Valenciana, el centre Escalante, el Premi Samaruc o el Premi Ciutat de València.

Al costat d'Alejo, en esta XXXIV edició dels Premis també han sigut reconeguts Joanjo Garcia per El tresor d’Almudaina; Alfons Pérez Daràs per Aitana Torrent, caçadora d’espantacriatures; Marta Pera Cucurell per la traducció de Cartes a la meua mare; Ferran Torrent per Memòries de mi mateix i Aitana Guia per La rebel·lió dels vianants.