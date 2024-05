El FIB, bajo la lupa de los consumidores

Los grandes festivales de música están siempre supeditados a la atenta mirada no solo de los espectadores, sino de los inspectores de entidades como Facua-Consumidores en Acción. El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) no es una excepción, a tenor de la denuncia que ya acumula, en su edición de 2023, por parte de la organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desde 1981 se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores.

Facua-Consumidores en Acción centró su acusación en el hecho de «incurrir en un cúmulo de cláusulas abusivas en las condiciones de contratación de las entradas y abonos». Dicha denuncia se presentó ante el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Comunitat Valenciana.

De hecho, la asociación pudo comprobar que el festival benicense que organiza la promotora The Music Republic cobraba un extra de 10 euros (más gastos de gestión) a los asistentes que adquirían los diferentes abonos si querían poder entrar y salir del recinto durante la celebración de la cita. Es decir, que resultaba imprescindible disponer de un reacceso que, además, era limitado, de modo que «ni siquiera todos los usuarios tenían derecho a poder entrar y salir del recinto, aun cuando estuvieran dispuestos a pagar por ello», se lee en la denuncia presentada por Facua.

Esa no fue la única cláusula abusiva en la que el FIB parecía estar, presuntamente, incurriendo. De hecho, Facua-Consumidores se fijó a su vez en las condiciones generales de la propia cita, haciendo especial hincapié en el hecho de que, ante una posible cancelación del festival, «en ningún caso se devolvería el importe de las entradas si la cancelación se produjera una vez iniciado el festival». La asociación recuerda que el artículo 62 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en caso de que la empresa organizadora se viera obligada a variar el orden, fecha, contenido o composición de un espectáculo, quedarán «igualmente obligados a devolver el importe de las localidades adquiridas al público que lo reclame».

La prohibición del acceso con alimentos del exterior, otro de los aspectos que genera polémica. / Erik Pradas

Otra prohibición

En las condiciones generales del FIB, la promotora del evento también prohibía el acceso con alimentos del exterior. En este sentido, Facua advertía de que, además de ser una cláusula abusiva en virtud del artículo 82 del Real Decreto 1/2007, también va «en contra de diferentes resoluciones de la administración».

Este año, tal y como ha podido saber Mediterráneo, Facua-Consumidores en Acción volverá a constatar las condiciones del FIB, que se celebrará de nuevo en el recinto de festivales de Benicàssim del 18 al 20 de julio, además de otros muchos, y reemprenderá las acciones necesarias para «plantear denuncias si comprobamos que siguen incurriendo en irregularidades».

¿Divorcio con la localidad?

A tenor de las últimas noticias y testimonios recogidos por este diario, en la que se hace palpable el malestar por parte de los sectores hosteleros y del comercio local de Benicàssim, cabe preguntarse si la relación entre el FIB y la localidad, antes fructífera y boyante, es ahora la gallina de los huevos de oro que se presuponía. Y es que, tras la compra del festival por parte de The Music Republic en 2019, pandemia de covid-19 entre medias, la calidad del mismo se ha visto perjudicada pasando de ser una de las citas más importantes de España y a nivel mundial, con actuaciones exclusivas, a formar parte de los ya denominados certámenes low cost que cuentan prácticamente en su cartel con los mismos nombres y artistas. Así, el FIB ha pasado a ser una referencia total a ser, simple y llanamente, una propuesta más entre las decenas de festivales que durante la temporada veraniega se celebran a lo largo y ancho del país, manteniendo, eso sí, la masiva afluencia de espectadores.