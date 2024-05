‘La mancha’, de Sergio Serrano, la nova producció teatral pròpia de l'IVC

L’Institut Valencià de Cultura posa en marxa la seua nova producció pròpia que arribarà als escenaris en la temporada 2024-2025, per a la qual cosa ha triat el projecte La mancha, de l'autor de Segorbe Sergio Serrano. Amb esta iniciativa, l’IVC complix amb el compromís de suport i difusió de la creació escènica contemporània valenciana.

La directora adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC, María José Mora, afirma que l’objectiu és «crear un programa de producció pròpia coherent, sostenible, sòlid i amb projecció exterior, en el qual els creadors valencians puguen bolcar tot el seu potencial».

«Per a iniciar-lo, hem apostat per Sergio Serrano, un autor jove, però amb la suficient maduresa artística per a abordar una producció pública a la qual la institució destinarà els recursos i condicions òptimes per al seu desenvolupament i en la qual es disposarà d’un equip artístic i tècnic integrat per professionals de la Comunitat Valenciana», afig.

Ínsula Dramatària

La mancha sorgix d’un altre dels projectes de suport a la creació local que du a terme la direcció d’Arts Escèniques de l’entitat, ja que el text va ser escrit dins del Laboratori d’escriptura Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera 2022.

El mateix autor afirma que el text «juga amb els conceptes de realitat i desig a partir de la història d’una família que descobrix una taca en la paret de la seua cuina, una xicoteta anècdota que, d’alguna manera, em permetia parlar sobre les seues pors i els seus anhels, sobre la incomunicació, l’absència de futur, sobre allò que ocultem com a individus, però també com a reflex de la societat en la qual vivim i en tot el que ocultem, però per damunt de tot, sobre l’esperança que les coses en algun moment siguen diferents».

Els primers detalls que Sergio Serrano revela sobre la producció són que la posada en escena serà a càrrec d’ell mateix i de Marcos Sproston i que tindrà la mirada externa de Roland Schimmelpfennig.

La directora adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC, María José Mora, amb Sergio Serrano. / MEDITERRÁNEO

El muntatge jugarà amb el poder de la paraula i la imaginació en un escenari que serà terreny de joc, però també amb la intenció de generar imatges i, sobretot, amb el treball d’interpretació que portarà el major pes del muntatge. Pròximament es publicarà la convocatòria de l’audició oberta per a seleccionar als intèrprets i s’anirà completant l’equip artístic de la producció.

L’espectacle s’estrenarà el pròxim mes de novembre en el Teatre Rialto de València i posteriorment es podrà veure a les ciutats d’Alacant i Castelló de la Plana.

Un autor reconegut

El dramaturg, director i guionista segorbí Sergio Serrano desenvolupa la seua activitat principal en el teatre amb les companyies La Zafirina i El Gatopardo des de les quals escriu, dirigix i produïx espectacles com Los que comen tierra, El artefacto o Chucho. Alguns dels seus textos han sigut publicats en editorials com Artezblai, Primer Acto, Revista Red Escénica, Edicions de la Generalitat Valenciana o INAEM.

En el terreny de l’audiovisual ha escrit el curtmetratge Los perros ladran, considerat per la revista Caimán Cuadernos de Cine com un dels 20 millors curtmetratges espanyols de 2020. També ha treballat com a guionista en la sèrie Després de tu dirigida per Carles Alberola i Chon González.

Sergio Serrano ha participat en significatius laboratoris d’escriptura com Nuevas Dramaturgias del Teatro Arriaga de Bilbao o Ínsula Dramataria d’IVC. Este mateix any ha sigut seleccionat per a XII Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE 2024 en el qual tindrà com a tutor Pablo Messiez.