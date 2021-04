"Así son las carreras. Estaba bien colocado entre los primeros, pero en la última vuelta me han tocado en la curva 3, en un adelantamiento un poco justo, cuando estaba en condiciones de luchar por el podio o la victoria, y no ha podido ser. Solo me queda pensar en el próximo Gran Premio, en Jerez, para seguir mejorando". Así ha explicado Sergio García Dols (GasGas) la mala suerte que ha tenido en la carrera de Moto3 en Portugal, donde ha estado en todo momento en el grupo delantero, con opciones de sumar la que habría sido su segunda victoria mundialista (la primera fue con 16 años en Cheste), aunque ese incidente con el italiano Andrea Migno a punto ha estado de enviarle al suelo, pero el burrianense ha aguantado el trallazo de la moto y, aunque descolgado de la pelea por el cajón, aún ha podido finalizar octavo, con el transalpino, el piloto que le ha tocado, tercero.

La victoria ha sido otra vez para el Tiburón de Mazarrón, un Pedro Acosta (KTM) que a sus 16 años, en su tercera carrera mundialista, se ha vuelto a llevar todos los elogios jugándosela al final para rebasar a Dennis Foggia (Honda), que había sido el gran dominador de casi toda la carrera.

Siempre en el podio

Acosta es líder destacado, con 70 puntos de 75 posibles (dos victorias y un segundo puesto), con Sergio octavo con 21.

"El ritmo ha sido rápido detrás de Foggia y por eso he pensado en aguantar tras él hasta el final y entonces lo he visto bastante claro. La estrategia era pasarlo bien 45 minutos y coger un premio para volver a casa", ha explicado Acosta. "No había más opciones, había que terminar la carrera como se pudiese y si era ganando pues mucho mejor, pero hay que seguir como hasta ahora, porque seguro que habrá circuitos que nos irán peor y que no conozca, pero creo que si seguimos así al final de año podremos hacer algo bueno", ha añadido el líder de la categoría pequeña.