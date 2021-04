El Benjamín D del Villarreal CF va a más. El equipo groguet, dirigido por Vicent Tarancón y Jordi Ferrando, no solo está disfrutando del fútbol, sino que también crece a pasos agigantados en esta temporada atípica. Los amarillos compiten en la Liga Benjamín de primer año de Castellón y han ganado tres de sus últimos cuatro partidos desde que se reanudó la competición en el mes de marzo.

Importantes victorias ante la UD Vall de Uxó C (2-5), CD Onda C (4-2) y CF Rafalafena D (0-3); y un empate a domicilio ante el CF Promesas Castalia C (2-2) refrendan el buen trabajo del jovencísimo conjunto amarillo. Los grandes resultados cosechados en las últimas semanas le han situado en la cuarta plaza con 14 puntos.

"El rendimiento es de admirar"

"La implicación de los pequeños nos están contagiando a todos. Sabíamos que iba a ser una temporada difícil, pero ahora estamos en un muy buen momento y queremos certificar el pase para competir con los seis primeros", afirma Vicent Tarancón, ilusionado por la temporada de los suyos.

Pese al buen hacer en competición liguera, el principal objetivo del Benjamín D es el crecimiento de sus futbolistas, tal y como reconoce el joven técnico burrianense: «Nuestra prioridad es potenciar los puntos fuertes de nuestros futbolistas y acompañarlos en el camino. Les damos autonomía para que nos propongan mejorar, establecemos objetivos individuales y un plan para conseguirlos».

El equipo amarillo es un grupo enérgico, unido y capaz de sobreponerse a dificultades ajenas al plano deportivo como es la pandemia del covid-19 y las interrupciones que han derivado de ella: «Es un grupo muy unido, en el que reina el buen ambiente. Eso nos ha hecho más fuertes en una temporada en la que, por desgracia, no ha habido tantos partidos. En ese sentido, hemos aprendido a valorar más la experiencia de los partidos y saborear cada minuto en el campo».

Tras más de dos meses sin partidos oficiales entre enero y febrero, el Benjamín D se reinventó para seguir enchufado, aprovechando este parón para mejorar las aptitudes individuales de los jóvenes jugadores: "Buscamos que no se desenganchasen de la rutina. Por ello, apostamos por la misma rutina de tres entrenamientos a la semana adaptados. Buscamos que no desconectaran del balón. En ese proceso, muchos de ellos se marcaron objetivos individuales que nos sorprendieron gratamente como puede ser el de potenciar la pierna menos hábil".

Ahora, de cara a los últimos meses de competición, el Benjamín D aspira a seguir en la buena línea actual: "Nos gustaría continuar con esta dinámica. Nuestro gran objetivo es que canalicen la energía en el fútbol y les sirva para aislarse del momento tan difícil que estamos viviendo".