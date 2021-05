Santi Cazorla, futbolista que ha dejado huella tanto en el Arsenal como, sobre todo, el Villarreal, encara la eliminatoria con el corazón dividido, aunque advierte, en una entrevista a www.uefa.com, de que el Submarino tiene ahora más experiencia que en las otras cuatro veces que ha alcanzado las semifinales en las competiciones europeas.

Relacionadas Bruno y Cazorla ya lucen en el Passeig Groc

«Mis sentimientos por ambos clubs son tan grandes, que me resulta difícil elegir uno u otro. Me hubiera gustado que esta eliminatoria fuera la final, porque así sabría que al menos el ganador levantaría el trofeo. Las sensaciones van a ser muy bonitas, pero me sentiré muy mal por el equipo que quede eliminado», esgrime. «Lo único que pido es que el equipo que llegue a la final, la gane. Espero poder estar allí: me encantaría ver en directo la final con cualquiera de los dos equipos y, sobre todo, ser testigo de la alegría del ganador», subraya Cazorla.

El recuerdo del 2006

El asturiano también habla sobre aquella semifinal del 2006: «Yo era muy joven, así que enfrentarme a un Inter [octavos] con jugadores como Figo, Adriano e Ibrahimovicć fue increíble. Luego, en la semifinal, estuve en el banquillo en los dos partidos. El momento más difícil, solamente superado por el descenso del Villarreal, fue el penalti fallado por Riquelme, porque casi nos vimos en la final de la Champions». «Al mismo tiempo --profundiza--, fue algo muy bonito. Nunca había visto ese tipo de ambiente, la gente y el equipo estaban muy emocionados», incide.

«El Villarreal tiene más experiencia ahora en estas competiciones y estas eliminatorias; y realmente merece llegar a una final» SANTI CAZORLA - Exjugador del Villarreal y del Arsenal

Más experiencia

Te puede interesar: Deportes Historias de la gesta del Villarreal en la Champions 2005/06

Son las quintas semifinales europeas del Villarreal. Cazorla analiza varios precedentes: «Hemos estado a las puertas varias veces. La del Oporto [2011] fue muy dura: tuvimos una gran actuación en la primera parte de la ida e, incluso nos pusimos por delante, pero al final perdimos 5-1. Luego, contra el Liverpool [2016], ganamos 1-0 en casa, pero luego, en Anfield, ellos fueron superiores».

«El Villarreal tiene más experiencia ahora en estas competiciones y estas eliminatorias; y realmente merece llegar a una final», desarrolla. «Tuve la oportunidad de jugar algunas finales con la selección y con el Arsenal, y es algo bonito de vivir: la adrenalina antes del partido, la emoción de los aficionados, el hecho de verte tan cerca del trofeo...», relata. «Ya es hora de que el Villarreal lo experimente», recalca en la entrevista.