El deporte al aire libre en cuanto a deportes de equipo no federados vuelve a la capital de la Plana. El Patronat d'Esports de Castelló permitirá, desde este lunes, el alquiler y el uso de las instalaciones municipales para deportes de equipo al aire libre, mientras que el uso de pabellones cerrados queda, de momento, una semana más paralizado. Tras la vuelta a la competición del fútbol federado, tanto amateur como de base, ahora se suman los deportes de equipo no federados, especialmente fútbol 8 y fútbol sala, aunque es equiparable para deportes de equipo al aire libre como rugby, hockey hierba, etc.

Tras la nueva normativa en cuanto a reservas a particulares publicada por la Conselleria de Sanitat del pasado viernes día 4 de junio, que entró en vigor el sábado 5, el Patronat d'Esports ha decidido abrir el uso a deportistas particulares no federados para deportes al aire libre sin contacto, en los que, además de los ya permitidos pádel, tenis,... pasan a entrar deportes de equipo de las disciplinas anteriormente mencionadas que en el caso de la capital de la Plana son el fútbol 8 y el fútbol sala.

Una medida muy demandada por la sociedad castellonense y que en el resto de municipios de la provincia de Castellón ya se llevaba poniendo en práctica, por lo que con la apertura de dichas instalaciones en Castelló parece que llega la normalidad también en el deporte no federado.

A su vez, ello se suma el inicio de las ligas no federadas dependientes del Patronat d'Esports de Castelló, que se pusieron en marcha la pasada semana.

La normativa vigente

Tras la actualización de Sanitat del pasado viernes, la normativa Actividad física y deportiva de carácter general destaca que:

Se podrá practicar, a todos los efectos , actividad física y deportiva, al aire libre y en instalaciones deportivas abiertas o cerradas, sin contacto físico y en las modalidades individuales y las que se practican por parejas.

, actividad física y deportiva, al aire libre y en instalaciones deportivas abiertas o cerradas, sin contacto físico y en las modalidades individuales y las que se practican por parejas. La práctica de actividad física y deportiva de modalidades individuales, tanto al aire libre o en instalaciones abiertas y cerradas, practicada por libre o dirigida por un profesional, podrá realizarse en grupos máximos de 15 personas en instalaciones cerradas , siendo obligatorio el uso de la mascarilla, o de 25 personas en instalaciones abiertas o al aire libre , siempre sin contacto físico y manteniendo la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, no siendo exigible el uso de mascarilla.

, siendo obligatorio el uso de la mascarilla, , siempre sin contacto físico y manteniendo la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, no siendo exigible el uso de mascarilla. La mascarilla será obligatoria en zonas o espacios con gran afluencia de personas donde no sea posible mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias con el resto de personas deportistas o peatones.

Sin duda, una noticia muy positiva para los practicantes de dichos deportes, mientras que para la actividad no federada en instalaciones cerradas habrá que esperar una semana en la capital de la Plana.

Desde este martes 8 de junio, un acompañante por cada menor de 18 años en entrenamientos de equipos de base

A su vez, el Patronat d'Esports de Castelló también pone en práctica, a partir de este próximo martes 8 de junio, en colaboración con los clubs, que controlan el acceso, se comenzará a permitir la entrada de acompañantes de deportistas menores de 18 años en instalaciones exteriores para los entrenamientos de equipos de base --al igual que ya sucede en los partidos de competición oficial en fines de semana--, entrando y saliendo a la vez que los propios deportistas acompañados, para mayor facilidad de control para los clubs.

Al igual que en el resto de la sociedad, poco a poco el deporte recupera su normalidad, siempre siguiendo las normativas vigentes de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.