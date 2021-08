Cada vez falta menos para que arranque la tercera edición de la Top of the Rock, el ultratrail de tres jornadas, que se celebrará en la provincia de Castellón los próximos 22, 23 y 24 de octubre. Se trata de una carrera de montaña por etapas, que se puede realizar en la modalidad Ultra (tres etapas y un total de 120km), Half (dos etapas y 74,6 km) y Short (una etapa de 38,5 km). Un año más, esta competición otorgará 3 puntos ITRA en las modalidades Ultra y Half, y 2 puntos la Short, aliciente perfecto para reunir a los mejores runners de la provincia, del resto de la Comunitat e incluso de provincias limítrofes como Teruel y Tarragona.

Como ya viene siendo habitual, las restricciones para frenar la pandemia limitarán algunos aspectos de la carrera. Manu García, director de la TOTR, garantizó que la competición no tiene grandes limitaciones, pues las tienen «bastante trabajadas» al haber hecho algunos eventos tras la pandemia.

El límite de participantes que puso la organización, Infinitri Sports, es de 300, aunque el director del 'trail' por etapas aseguró que «si se acerca la fecha y la situación va a mejor, se podría aumentar». A falta de más de dos meses para la competición, ya se ha superado la mitad de inscritos.

A pesar de no sufrir grandes impedimentos para celebrar la carrera, la organización se verá obligada «casi seguro» a cancelar los campamentos habituales en Useras y Benassal en los que tras la etapa diaria se reunían los runners e intercambiaban impresiones sobre la jornada. Manu García lamentó la posibilidad de tener que suprimir los vivacs: «Pierde parte de la esencia, pero al final lo que quiere la gente es hacer la carrera» explicando, además, que «hay que saber adaptarse, está pasando en todas las carreras», insistió.

Servicio de autobuses

Este año, la organización habilitará un servicio de autobuses para que los corredores «de forma opcional puedan volver al punto de salida y hacerlo más fácil», explicó García.

De esta forma, la carrera mantiene el formato único de «tres etapas itinerantes, que recorre la provincia de sur a norte y desde la costa al interior». «The Top of The Rock es una experiencia, más que una competición», concluyó.