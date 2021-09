El Villarreal rompe ante el Elche la racha de 13 partidos sin ganar

El inicio de la presente temporada 2021/22 no está siendo el esperado en el Villarreal CF. En la campaña en la que se regresaba a la Liga de Campeones y en la que se debutaba en la Supercopa de Europa, el conjunto de Unai Emery no ha obtenido los resultados esperados en el arranque competitivo. Pero no solo ello, los amarillos han arrastrado un lastre desde pretemporada de partidos sin ganar, una racha negativa que en la noche de este miércoles se ha truncado tras vencer ante el Elche (4-1) en el Estadio de la Cerámica, lo que supone la primera victoria del ejercicio tras 14 duelos disputados entre amistosos y oficiales, así como el primer triunfo en LaLiga.

En esta serie de encuentros, el equipo amarillo acumulaba una racha de 9 empates y 4 derrotas, entre amistosos, Supercopa de Europa, Liga y Champions, una dinámica que se ha roto este miércoles con el triunfo ante el conjunto ilicitano.

No ganaba desde el 16 de mayo ante el Sevilla

La pretemporada arrancó el pasado 16 de julio con una derrota in extremis ante el Valencia y hasta la fecha no se había logrado éxito alguno. Es más, el equipo no gana un partido desde el 16 de mayo ante el Sevilla en casa y en el campeonato liguero, aunque cierto es que los amarillos fueron capaces de empatar con el Manchester United en la final de la Europa League (1-1) y ganar el título a los penaltis.

Destaca el hecho de que un equipo como el Villarreal no hubiera ganado hasta la fecha ninguno de los 13 encuentros que había disputado en este nuevo curso, hasta superar al Elche en La Cerámica, siendo además un equipo que se ha mostrado competitivo en casi todos ellos. Valga el dato que había empatado 9 de esos 13 encuentros, repartidos en seis empates en los cuatro partidos de liga contra Granada en casa y, con Espanyol, Atlético y Mallorca como visitantes; a los que suma el empate en la final de la Supercopa con el Chelsea y el de Champions League ante el Atalanta de Bérgamo.

A su vez, en los amistosos y en pretemporada el Villarreal empató tres (Olympique Lyonnais, Levante y Leed United) y perdido cuatro (Valencia, Olympique de Marsella, Leicester City y Sporting de Braga) de los siete partidos disputados en una pretemporada extraña, ya que el equipo contó con muchas bajas por lesión y por Covid lo que les llevó a afrontar con una decena de ausencias la mayoría de esos partidos y tener que contar con jugadores que no están ya en el equipo o que eran de la cantera.

Así, el Submarino no había ganado todavía en los seis partidos oficiales del curso, lo que sí es ya era una mala racha para un equipo que tiene aspiraciones de estar en puestos europeos. Una dinámica truncada anoche con una solvente victoria ante los ilicitanos.

En la serie de partidos el equipo ha empatado a cero con Granada en casa y con Espanyol y Mallorca fuera, a dos goles en el Wanda con el Atlético y en casa ante el Atalanta en Champions, y a un gol con el Chelsea (Supercopa), en los partidos oficiales, mientras que en los amistosos empató a dos con el Olympique de Lyón y Leeds, a cero con el Levante y perdió 3-2 con el Valencia, por el mismo resultado con el Leicester y 2-3 con el Sporting de Braga en La Cerámica.