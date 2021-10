Carmen Jiménez, una súper campeona de Castelló en atletismo y pilota

Carmen Jiménez García (Castelló, 26 de octubre de 2005) ha sido convocada por la selecció valenciana de pilota para disputar el Campeonato de Europa Eurojove que tendrá lugar a finales de este mes de octubre en los Países Bajos. Será la segunda ocasión en que la joven del CPV Castelló participe en el Europeo, tras haber jugado la pasada edición celebrada en tierras portuguesas, proclamándose campeona en la categoría sub-15.

Sin embargo, la pilota no es el único deporte que practica Carmen, pues es atleta del Playas de Castellón desde hace más de 10 años. Con apenas cuatro, la joven se adentró en el mundo del atletismo y una década más tarde ya acumula 11 participaciones en campeonatos de España.

Según afirma, el atletismo es su «modo de vida», mientras que la pilota empezó siendo un entretenimiento. «A los nueve años conocí el mundo de la pilota gracias a una actividad extraescolar», explica. Lo que comenzó siendo un hobby le llevó 12 meses después, casi sin darse cuenta, a las filas del Club Pilotari de Castelló.

Y los resultados no tardaron en llegar, pues una temporada más tarde Carmen se hizo con su primer oro autonómico en frontón individual en la categoría alevín, convirtiéndose en la primera jugadora de la provincia en lograr esta hazaña. Después de ganar su primer campeonato conquistó los trinquets de la Comunitat, colgándose hasta 12 medallas en las diferentes modalidades individuales. Durante su año de cadete brilló de forma especial, consagrándose como campeona en raspall, frontó, one wall y frontó en frares, es decir, todas las modalidades femeninas de este deporte.

Organización

Los calendarios de competiciones suelen estar muy apretados y, por tanto, al competir en dos deportes la dificultad de acudir a todo se multiplica, pues nunca se pueden descuidar los estudios. Puede que para una adolescente esta situación pueda resultar complicada, pero ella lo tiene claro. «Compagino el deporte y los estudios con mucha organización, aprovechando cada minuto y llevándolos al día», indica.

La organización es clave en la vida de Carmen, pues es ella quien planifica las competiciones a las que asiste: «Si coinciden, voy a la que los resultados me puedan influir más en el futuro», asegura. Además matiza que las pruebas combinadas no puede «dejarlas pasar, ya que hay muy pocas oportunidades al año para poder hacer marcas mínimas que te den derecho a participar en campeonatos importantes», destaca. «Ahora no estoy jugando el autonómico de raspall por parejas porque no puedo compaginarlo con la pretemporada de atletismo, tengo que evitar la sobrecarga», concreta Carmen a la hora de analizar el momento de la temporada.

Por si dos deportes son difíciles de compaginar, se añade una dificultad más, pues la castellonense practica una de las modalidades más complicadas del atletismo, las pruebas combinadas, en las que fue campeona de España individual sub-14 y subcampeona sub-16, así como dos veces campeona nacional por equipos y una vez subcampeona con el Playas de Castellón. Actualmente, ya en categoría sub-18, en la temporada de pista cubierta Carmen competirá en pentatlón y en la de aire libre en heptatlón, lo que significa que realiza más de media docena de disciplinas al máximo nivel. A pesar de que habitualmente se disputan unas cinco combinadas al año, la castellonense indica que va compitiendo en «pruebas sueltas para ir mejorando», pues la atleta no deja de insistir en mejorar cara al futuro.

Pilota en Castellón

Carmen tiene que buscar equipo en Valencia para competir en los distintos campeonatos femeninos de pilota, ya que de momento todavía no se ha formado ninguno en Castellón. Sin embargo, en los JECV sí participa con el Club Pilotari Castelló, tanto en individual como en equipos mixtos.

De forma gradual este deporte va creciendo en Castellón y precisamente la provincia le dio el aire necesario a la modalidad de trinquet amb frares. Cuando parecía que esta modalidad ya había desaparecido, Castellón la impulsó hasta conseguir devolverla a los torneos autonómicos. Y Carmen, cómo no, también es una de las referentes de su categoría en esta modalidad.

La castellonense viajará a los Países Bajos con el bicampeonato de Europa entre ceja y ceja y, tras el torneo continental, dará prioridad a la temporada de atletismo, con el Campeonato de España de pista cubierta en el horizonte. El objetivo principal es conseguir la marca mínima que le permita disputarlo durante el próximo mes de marzo en Valencia.