Sandra Navarro, una goleadora en buena ‘Onda’

Creció pegada a un balón. Su pasión por el fútbol le llevó a entrar en la escuela del Villarreal cuando apenas tenía ocho años. Ahora es una de los jugadoras clave de un Onda que aspira al ascenso a Primera Nacional femenina.

Sandra Navarro es una de las jugadoras más destacas de la provincia de Castellón. Durante 12 años militó en el Villarreal, con el que logró un histórico ascenso a Segunda División -actual Primera Nacional-. No obstante, cuestiones laborales obligaron a Sandra a reconducir su carrera deportiva.

Se cerró una etapa pero se abrió otra precisamente en su población, Onda. El CD Onda creó un equipo femenino en Segunda Regional con un proyecto detrás muy ambicioso, un proyecto que motivó a Sandra y al que ha ayudado a crecer año a año.

No obstante, los comienzos en la entidad rojiblanca no fueron nada fáciles para la jugadora ondense, pues encadenó una complicada lesión de rodilla, con hasta cuatro operaciones de por medio, que no le permitieron calzarse las botas durante dos largos años.

Durante ese tiempo Sandra incluso vio lejos la opción de volver a jugar «llegué a tener miedo de ir al médico» recalca la futbolistas. Pero Sandra Navarro, con esfuerzo y sacrificio superó su lesión y volvió a los terrenos de juego con más fuerza que nunca.

Desde su llegada a La Serratella el Onda ha pasado de jugar en Segunda Regional a hacerlo en Liga Autonómica, actualmente la cuarta categoría del fútbol femenino. Bien es cierto que en los inicios no pudo tomar parte en la dinámica del equipo a causa de la lesión pero en los últimos ejercicios se ha alzado como una futbolista muy importante en el equipo.

Con pasado de delantera y de extremo, actualmente juega en la posición mediocentro de contención, no obstante, tal y como asegura «a mí me gusta jugar en cualquiera demarcación, incluso de portera», y es que en más de una ocasión se ha metido bajo los palos realizando grandes intervenciones. Una futbolista de lo más polivalente. Pero a pesar de su posición actual, Sandra Navarro es una jugadora con un notable olfato goleador, tal y como ha demostrado en las últimas campañas.

Hace un par de temporadas la ondense marcó la friolera de 30 dianas. Y es que su aportación ofensiva siempre ha sido francamente trascendente, tanto en acciones a balón parado como en llegada desde segunda línea.

Pero Sandra ya apuntaba alto en su juventud, no en vano, se proclamó campeona del torneo nacional de selecciones autonómicas en tres ocasiones consecutivas. La ondense formó parte de una gran generación en la que compartió vestuario con Gemma Gili, Alexia Putellas, Ivana Andrés.

Tras una larga trayectoria en el mundo del fútbol, con éxitos pero también con momentos de sufrimiento a causa de su lesión, Sandra Navarro quiere conseguir pelear por el ascenso a Primera Nacional con el Onda.