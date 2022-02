El TAU Castelló se reencuentra con la victoria ante el Real Valladolid (83-77)

El TAU Castelló mostró una de sus mejores caras en su meritorio triunfo sobre el Real Valladollid en un choque en el que tuvo que emplearse a fondo de principio a fin para al fin poder doblegar a su correoso rival. Los de Toni Ten tuvieron buena intensidad y tuvieron fases de juego espectacular, que por momentos hicieron levantar de sus asientos a sus seguidores.

Una vez más, el TAU Castelló empezó sin la intensidad defensiva requerida, por lo que al cuadro castellano no le costó mucho tomar una sensible renta en el marcador. Por suerte, a medida que pasaban los minutos, los de Toni Ten se fueron poniendo las pilas en este aspecto. Como suele ocurrir en muchas ocasiones, el conjunto visitante estaba atento en defensa a que el perímetro local no estuviese cómodo, por lo que la dupla de interiores Bilbao-Rozitis (gran partido del letón) encontraba varias opciones para sumar puntos. Como los de fuera no metían apenas, el técnico local puso en pista a Hermanson y Faner, una apuesta que salió bien y se tradujo en un empate a 21 al finalizar el primer cuarto.

Ya en el segundo cuarto, empezó a cobrar más protagonismo en los vallisoletanos De La Fuente, mientras que Hermanson anotaba de todas las maneras, plantándose en 14 puntos con tan solo 9 minutos en pista. Además, habían mejorado muchas cosas a nivel colectivo el TAU: defensa, rebote, velocidad de transición y, especialmente, en selección de tiro. Fue una gran fase de los de La Plana, que se pusieron a mandar en el luminoso con claridad (41-30, min. 18). Ante esta situación, el Real Valladolid volvió a meter en pista a De La Fuente y más efectivos con capacidad anotadora, con lo que arreglaron parcialmente su delicada situación al descanso (43-35).

Paso por los vestuarios

En la reanudación, tras el susto de un parcial visitante de 2-7, el TAU Castelló volvió a atravesar una fase brillante de juego. Todos mostraban su mejor versión, pero el que más el canterano Joel Sabaté, que defendía como un jabato, metió dos triples seguidos y dio una espectacular asistencia a Rozitis por detrás de la espalda que hizo rugir al Ciutat. De este modo, los de la capital de La Plana se mantenían al frente en el marcador, pero a pesar de su buen hacer no podían dar el estirón definitivo porque en frente tenía a su rival con recursos. Los exteriores del equipo castellano, principalmente el pequeño Wintering secundado por Pantzar, aparecieron cuando sus compañeros los necesitaban y en cuanto los castellonenses bajaron un punto sus prestaciones la situación ya no daba pie a la tranquilidad (64-60, min. 33).

Pasaba el tiempo y prácticamente nos encontramos con partido nuevo (66-65,min. 35), pero fue el momento en el que surgió uno de esos arreones mágicos del TAU (coincidiendo con la entrada de Faner) en el que llegó un parcial de 8-0 con Stutz y Hermanson como principales ejecutores y el base menorquín en el cuadro de mandos. Sin embargo, el baloncesto tiene que tras un gran parcial a tu favor puedes encajar otro y así fue, ya que los visitantes reaccionaron a este golpe y se volvieron a meter en la pelea (76-73, min. 38). Llegó entonces un providencial triple de Stutz (79-73) a 1:30 del final, seguido de una buena defensa castellonense en la que los vallisoletanos consumieron los 24 segundos de posesión. A continuación, una canasta de pillo de Faner bajo el aro con su 1,75 de estatura supo a gloria, ya que encauzó el justo y merecido triunfo de los discípulos de Toni Ten.