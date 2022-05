Así está la Copa-Memorial Juan Carda de veteranos en Castellón

Llegamos al ecuador de la 49ª edición del Torneo de Copa-Memorial Juan Carda. De 14 partidos, 10 resultados ajustados y cuatro goleadas, con el aliciente de las sorpresas de algunos equipos que están a un nivel muy superior del que les sitúa la tabla, donde el hecho de competir en un grupo inferior no les desmerece en nada.

En el grupo A, el Burriana ha dado buena cuenta de un Hermantrans que la semana pasada se impuso al Betxí (campeón liguero). De igual forma, el Benicasim se impuso al Rodeo Forer-Ut en el grupo B, al que resta posibilidades de optar por la clasificación que otorgan los dos primeros puestos de cada grupo. En el C, marcadores normales. Y en el grupo D, otro sorpresón, puesto que el Vall d’Uixó --hasta ahora intratable-- se las vio y deseó para empatar con el Alcalà, en una notable actuación de los azulgrana.

Grupo A

Un empate y dos victorias, una muy clara a cargo del Como Antes, que impuso su pegada frente a un Pizzería L’Etrusco que aguantó el chaparrón de la mejor manera posible (5-0). La sorpresa la protagonizó el Burriana, que en un gran partido doblegó al Hermantrans-Cantera Armelles: 2-0 para los de Paco Torres. Y en el que fue, sin duda, el partido de la jornada, L’Alcora-Asitec lo tuvo casi hecho, pues se puso con 2-0 ante el Betxí en una primera parte de lo mejor que se ha visto en el torneo; en la segunda parte, el Betxí salió a por todas y acortó a los cinco minutos, para posteriormente, poner asedio a la portería de los de l’Alcalatén, que se defendieron bien, logrando el gol del empate a falta de cinco minutos para terminar el partido (2-2). Resultado justo en un partidazo que dirigió Crespo Sotodosos, que estuvo a la altura de las exigencias. El Torreblanca descansó.

Grupo B

Mucho equilibrio en los tres encuentros, puesto que los resultados fueron muy ajustados salvo el del Moncofa, que ganó por 2-0 a un Ibarsos-Rosildos que plantó cara, pero que no materializó las ocasiones que tuvo. El Benicasim venció al Rodeo Fore-Ut y demostró que puede amargarle la tarde al más pintado, si sigue con esa actitud: no es fácil ganarle a un equipo tan disciplinado como el Rodeo, pero ellos lo han conseguido por 2-1; muy ajustado, pero triunfo, al fin y al cabo, para los benicenses. El Fomento- Zincats Molina y el BR Axa Seguros Vila-real empataron a dos. El San Pedro-La Marjaleria descansó.

Grupo C

Marcadores sin sorpresas y que podríamos consideran como normales en este grupo. El Huracán-Vijusa-Nexta, uno de los favoritos, sigue goleando y, en esta ocasión, no tuvo consideración con el Borriol que se presentó en inferioridad: el 9-0 es un resultado que debería dar que pensar a todos los equipos que hacen sangre con el débil y que a pesar de ir recibiendo goles, no tiró la toalla. ¡Bien por el Borriol! La otra paliza del grupo corrió a cargo del Acaip-Mayser, que, por 1-4, acabó con el Julieta Steetfood, en un resultado más normalito. Muy ajustada la victoria del Vall d’Alba, que fue muy superior, pero que no supo traducirlo en goles ante un Cabanes que no acaba de dar la talla de lo que se espera de él: el 2-1 hizo justicia a lo que expusieron cada equipo. Y un empate muy trabajado entre dos conjuntos que se conocen bien, como son el PC Box-Bañohogar y el Restaurante Les Barraques que, en un pulso muy deportivo, se repartieron los puntos (2-2).

Grupo D

Una goleada la que infligió el Deportivo la Plana, que fue muy superior contra el Moró-Els Lluïsos por 4-0, en un partido sin tarjetas bien dirigido por Castillo Ibáñez. Tres choques equilibrados: dos de ellos acabaron con el mismo resultado de 1-0, que fue la victoria del Rafalafena sobre el Les Palmes de Castelló y la del Vila d’Onda sobre el San Lorenzo, en dos partidos entretenidos en los que se impusieron los que tuvieron mayor acierto rematador. Y un sorpresón de los buenos, puesto que el Vall d’Uixó no pudo pasar del empate a dos goles ante un muy aplicado Alcalà que se puso pronto con dos tantos de ventaja y que planteó un partido serio hasta que, en la segunda parte, la UDE marcó pronto y luego empató al transformar un claro penalti a falta de cinco minutos.