A falta de ocho carreras para el final del campeonato, Sergio García es líder en solitario y busca conquistar su primer título en Moto 3. Dos semanas después del gran premio de Gran Bretaña, donde no logró puntuar, el piloto de Burriana ha pasado página y está más que listo para competir en Austria este próximo fin de semana: "Afronto esta carrera con mucha motivación después del cero en Silverstone".

Sin embargo, reconoce que le fastidió la caída porque se veía con muchas opciones de lograr un gran resultado: "Me quedo con que no fue mi culpa y con que estaba luchando por ganar. No fue un buen sabor de boca, pero sé que estaba haciendo una buena carrera y la moto iba bien".

Así pues, el circuito Red Bull Ring que albergará el Gran Premio de Austria ofrece una segunda oportunidad, igual que lo hiciera en 2021, cuando siete días después de caerse peleando por ganar el GP de Estiria, Sergio García pudo conseguir la que fue su tercera victoria de la temporada.

Guevara , muy cerca

Este año, Sergio García Dols llega al gran premio de Austria con tres triunfos en su haber y como líder de la general de Moto3, a pesar de la caída en Silverstone. De hecho, ni él ni su compañero de equipo pudieron terminar la carrera en Inglaterra, de modo que García Dols continúa con 182 puntos, tres más que Izan Guevara, que es segundo y el principal rival, aunque Dennis Foggia viene apretando fuerte. Ahora, la diferencia con respecto al italiano se ha reducido de 67 a 42 puntos tras su victoria en Silverstone, pero el piloto GASGAS Aspar espera volver al podio en Austria para compensar el resultado de hace dos semanas.

Por su parte, Sergio García se siente con buenas sensaciones y recuerda con cariño el triunfo del pasado curso: "El año pasado Austria fue el mejor, o uno de los mejores circuitos para mí, y además se adapta a mi estilo de pilotaje, aunque este año han cambiado un poco el trazado con la chica en la primera recta». Para terminar, apuntó que el pasado año trabajaron mucho en solitario y tuvieron una moto que les permitió poder pelear por la victoria",.

De este modo, el piloto de 19 años ya está focalizado con el objetivo de arrancar con positivas sensaciones en los entrenamientos de mañana. La clasificación será el sábado, donde el castellonense buscará la pole o arrancar en la cabeza de la parrilla. El plato fuerte será el domingo a las 11:00 horas, cuando arrancará una prueba de 23 vueltas. En el tramo decisivo de la temporada. Sergio García sueña con conquistar Moto 3.