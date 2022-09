El tenista alemán Alexander Zverev ha vuelto a lesionarse del tobillo derecho, tras sufrir un edema óseo en el pie derecho durante su intenso entrenamiento de rehabilitación, por lo que se perderá la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis con el conjunto germano, según informó este lunes la Federación Alemana de Tenis (DTB).

Zverev se encontraba en proceso de recuperación de una rotura de tres ligamentos laterales del tobillo derecho, que sufrió durante la semifinal de Roland Garros ante Rafael Nadal el pasado 3 de junio. Por ello, el actual campeón olímpico tenía intenciones de reaparecer en la Copa Davis, aunque el propio jugador explicó que durante el entrenamiento de ayer "sufrió dolores" en el pie que le operaron y que le "impiden" jugar.

De este modo, el tenista de 25 años se perderá los enfrentamientos, que se disputarán en Hamburgo contra Francia (14 de septiembre), Bélgica (16 de septiembre) y Australia (18 de septiembre), aunque acompañará a sus compañeros para animarles en busca del pase a la fase final.

"Estar en la Copa Davis en mi ciudad natal era mi gran objetivo, lo que me ha mantenido motivado durante las últimas semanas. He intentado de todo para estar aquí, pero estos nuevos problemas me obligan a abandonar", dijo.

Por ello, Yannick Hanfmann, de 30 años, sustituirá a Zverev en el combinado nacional. Los dos mejores equipos pasarán a los cuartos de final de la competición y la final se celebrará en Málaga del 22 al 27 de noviembre.