El impresionante estreno de las chicas del Atlético Burriana-Salesianos

Los comienzos suelen ser complicados. Emprender un nuevo proyecto lleva a tener que afrontar un reto exigente y, con ello, a superarlo. En Burriana, concretamente en el Atlético Burriana-Salesianos, han asumido uno... y, de momento, lo están superado.

El club de la Plana Baixa confeccionó un equipo de fútbol femenino con el que salir a competir en la liga de fútbol 8, una decisión que tenía la finalidad de aumentar la oferta y satisfacer el deseo de jugar al fútbol de las chicas de esta localidad.

Pero pocos se esperaban, en el seno de la entidad, que la decisión, acertada por la labor social, también lo fuera por parámetros puramente deportivos. El club conformó a un grupo de jugadoras con muchas ilusión, tanto por jugar como, especialmente, por aprender; eso sí, el desconocimiento --nunca habían competido juntas-- y, con ello, la cohesión y compenetración del equipo, podía ser una de las debilidades.

Líderes en el estreno

Sin embargo, el Atlético Burriana-Salesianos ha comenzado la liga como un tiro. El equipo burriananese lidera su grupo tras conseguir cuatro victorias en otras tantas jornadas disputadas. El entusiasmo y la ilusión por jugar han dejado en una mera anécdota su condición de debutantes. Y es que el conjunto de la Plana Baixa está haciendo algo histórico.

El equipo debutó frente al Rafelbuñol B con un contundente triunfo de 3-0; mucho más contundente fue la goleada que le infligieron al Marítim C a domicilio, con un amplio 1-14. En su regreso a casa se impusieron por 4-0 al Atlético Vallbonense B. Uno de los encuentros más especiales fue el que el Atlético Burriana-Salesianos jugó ante el Burriana C, derbi local que se celebró en el Juan Bautista Planelles, duelo que se adjudicaron con otra goleada, en esta ocasión por 3-7. En la última jornada, el equipo no pudo jugar debido a las condiciones meteorológicas que obligaron a aplazar su encuentro ante el Monte Sión B.

El buen hacer y la excelente dinámica de resultados que está trazando el conjunto burrianense, se fundamenta en el trabajo en equipo, la seguridad defensiva y la capacidad goleadora de Carla Suárez y Elena Porcar, que entre ambas han marcado la friolera de 22 dianas en apenas cinco jornadas.

Este equipo tiene mucho futuro. Acuérdense de ellas.