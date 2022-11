La crónica | Un rebelde TAU Castelló roza una épica remontada ante el Burgos (65-67)

Compitió y se quedó con la miel en los labios. El TAU Castelló rozó una épica remontada ante uno de los equipos más poderosos de la LEB Oro, pero el triple de Hook que hubiera forzado la prórroga no quiso entrar.

El Ciutat brindó una sentida ovación a Hermanson, pero en la pista no hubo amigos. Los de Orenga empezaron enchufados con ganas de rebelarse a la dinámica negativa de resultados.

Joan Faner, desde la manija, y Xavi Rey desde el poste, dominaron los primeros compases. El TAU, a través de una intensa defensa, se creció en ataque y alcanzó una ventaja inicial de 5 puntos con una canasta de Alley (11-6).

El Burgos respondió con la calidad de Hermanson, pero los de Orenga no se achicaron. Al contrario, Hook se inventó un triplazo más propio de la NBA.

En el segundo cuarto, Dijkstra y un triple de Sabaté desatascaron la sequía anotadora para cortar un peligroso parcial visitante (24-25). Stutz seguía pico y pala y Hook volvía a lucir su tiro exterior (36-33) Sin embargo, el cuadro burgalés reaccionó y se marchó con ventaja al descanso (36-39).

Bucle en ataque

El Burgos amenazó con marcharse en el marcador con dos triples de un motivado Hermanson (37-44). Los de Orenga se metieron en un bucle ofensivo del que no salieron en el tercer cuarto. La primera canasta en juego llegó a falta de 20 segundos obra de Stutz. Una sequía que no terminó de aprovechar el Burgos para matar a un TAU que no había dicho su última palabra (43-51).

El triple que no entró

Un parcial de 0-7 en el inicio del último cuarto (43-58) parecía definitivo. En ese momento apareció el orgullo de un equipo que no se rindió. Hook tuvo el partido en sus manos. Sí anotó el triple que redujo la ventaja a un punto (63-64), pero no el que forzaba la prórroga. El Ciutat lo lamentó y ovacionó al equipo por su entrega.

LA FICHA TÉCNICA

TAU CASTELLÓ: Soumbey Alley (4), Faner (10), Rey (9), Stutz (17), Hook (11) --cinco inicial--; Alvarado (7), Bilbao, Sabaté (5) y Dijkstra (2). 21 faltas. Sin eliminados.

SAN PABLO BURGOS: López (11), Hermanson (11), Mahalbasic (15), Norelia (4), Rupnik (6) --cinco inicial--; Enechionya (6), San Miguel, Van Zegeren, Kacinas, Barrera (14) y Corbalán. 17 faltas. Eliminado: Mahalbasic.

ÁRBITROS: Germán Francisco Morales, Juan Ramón Hurtado y Rodrigo Palanca.

PARCIALES: 11-10, 24-20, 29-29, 36-38 (descanso); 37-46, 43-51, 50-60 y 65-67 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Gran ambiente en el pabellón Ciutat de Castelló, con cerca de 2000 personas en las gradas.