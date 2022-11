Tras completarse ocho jornadas en el grupo B de la Superliga Masculina 2, aún no hay ningún equipo que haya sido capaz de vencer al UBE L’Illa-Grau. El equipo que dirige Carlos Cavalli sigue intratable y suma por triunfos sus ocho partidos disputados. La última victoria llegó ayer a domicilio ante el Nou Art Torredembarra, al que vencieron por 1 - 3 (20-25, 23-25, 25-23 y 25-27) y con el que alcanzaron los 23 puntos en la clasificación. Ahora, el líder UBE L’Illa-Grau tiene cuatro puntos de ventaja respecto al segundo y tercero, el Instercap Asisa Tarragona SPSP y el CV San Roque (19).

Más resultados

En el mismo grupo en el que milita el UBE L’Illa-Grau, el CV Mediterráneo consiguió un importante triunfo en el pabellón Pablo Herrera. Los castellonenses, que se encuentran en la zona media, se impusieron al Rodi Motor Balafia Lleida con contundencia por un marcador de 3-0 (25-19, 25-22 y 25-18).

También en Superliga 2, pero en categoría femenina, el Volei Grau Castelló no corrió la misma suerte y cedió en su visita a la cancha del MCR Premià de Dalt por 3-0 (26-24, 25-16 y 25-17). No se le están dando demasiado bien los partidos a las jugadoras del conjunto grauero, quienes aún no han adquirido la regularidad para colocarse en la zona alta de la tabla.