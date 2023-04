Reclaman más de 3 millones de euros al CEO del Espanyol por competencia desleal

Mao Ye Wu, flamante director general del Espanyol desde hace un año, se enfrenta este martes a un juicio por competencia desleal en el cual le reclaman 3,18 millones de euros. La demanda la interpone Megawatt Projects SL, una empresa Palafrugell, de la cual Mao Ye fue socio y que se dedicaba a vender instalaciones eléctricas para clientes como Endesa y otras filiales del grupo Enel. Megawatt Projects era agente exclusivo para España de los productos de una sociedad china (Pinggao Group) que le reportaba impotantes beneficios en comisiones.

Megawatt Projects estaba participada por dos empresarios gerundenses, los hermanos Diego y José María Palacios, que controlaban el 50% del capital, y por dos chinos, Mao Ye y You Zhou que se repartían a partes iguales el 50% restante.

Según los demandantes, los socios chinos aprovecharon la situación de bloqueo en el accionariado para forzar la disolución de Megawatt Projects y, actuando de forma desleal, "quedarse con todo el pastel".

El abogado de los demandantes, Joan Pérez, explica que entre las pruebas aportadas a la causa hay una grabación hecha por Marta Lagarda, antigua asesora de Megawatt, donde directivos de Pinggao Group admitirían que Mao Ye y You Zhou se querían quedar con la totalidad del negocio. "Es totalmente falso", replica la abogada de Mao Ye, María Teresa Velasco, que añade que esta asesora “dijo que no recordaba casi nada porque tenía memoria de pez.

El pasado jueves, Lagarda declaró al juzgado sobre el contenido de esta grabación. También estaban citados por vía telemática como testigos directivos de Pinggao, pero no se llegaron a conectar.

Un negocio millonario

La relación entre los hermanos Palacios y Mao Ye se inició en 2017. Megawatt estaba buscando un proveedor chino de equipos de alta tensión para su cartera de clientes. Mao Ye y You Zhu, este segundo con experiencia en transacciones internacionales, pusieron en contacto varios fabricantes asiáticos con los hermanos Palacios. Fruto de esos contactos se cerró un acuerdo de colaboración con Pingao Group, una multinacional china del sector. El pacto contemplaba que Megawatt sería agente exclusivo de los productos de Pinggao en España a cambio de una comisión del 5%, que con posterioridad se aumentó hasta el 10%.

Fruto de este convenio y ante la contribución hecha, Megawatt Projects incoporó a su accionariado Mao Ye y You Zhu, de forma que los nuevos socios chinos ostentaban el 50% del capital de la compañía.

El negocio prosperó de forma muy positiva. Según consta en la demanda, entre 2018 y 2020, los suministros de productos de Pinggao para clientes del grupo Enel generó unas comisiones de cinco millones de euros para la empresa gerundense. La dinámica era tan buena que, según los demandantes, "se reforzó la confianza del Grupo Enel en Megawat, que generó un incremento en los pedidos de suministros de equipos en aproximadamente 26 millones de euros para el periodo 2021-2023".

Qué pasó para qué un negocio millonario que, a priori, beneficiaba a todos los socios se fuera a pique? Los hermanos Palacios están convencidos que Mao Ye y You Zhou maniobraron para romper la relación que unía Megawatt con Pinggao con el objetivo de quedarse con el 100% de estas atractivas comisiones. Por eso, mantienen que forzaron la disolución de la compañía alegando una "ficticia situación de bloqueo" en la toma de decisiones.

Su abogado apunta, además, que fueron Mao Ye y You Zhou quienes comunicaron a Pinggao que había una demanda de disolución de Megawatt, lo que provocó la resolución del convenio entre la multinacional china y la empresa gerundense meses antes de que esta cesara la actividad y provocando una pérdida de ingresos. Además, sospechan que a través de testaferros, los demandados pueden haber creado una nueva sociedad para establecer una nueva relación con Pinggao.

En el escrito de contestación de la demanda, la abogada de Mao Ye asegura que su cliente no actuó con mala fe. Según su versión, comunicar de forma anticipada la demanda de disolución de la compañía a su proveedor "era una obligación (...) teniendo en cuenta las relaciones mercantiles entre nacionales chinos".

Así mismo, la letrada culpa los hermanos Palacios del conflicto interno entre los socios. Recuerda que la situación cambió a principios de 2020, cuando Diego Palacios quedó como único administrador de Megawatt. Aseguran que pasaron de una toma de decisiones consensuada y con acceso transparente a la documentación de la empresa, a otra en la cual se apartó Mao Ye y You Zhou, negándolos el acceso a los movimientos de la compañía. Esta situación los llevó a reclamar un pacto entre socios para reconducir las relaciones y poner fin la situación de desconfianza que se estaba generando. Según los demandados, ese pacto no fue posible y no tuvieron otra opción que instar a la disolución de la compañía.

El liquidador de Megawatt Projects intentó sin éxito reclamar las deudas pendientes de Pinggao con la compañía gerundense y una participada suya, que suman 663.407 euros. Los demandantes responsabilizan a Mao Ye y You Zhou de la actitud de la multinacional, por eso los reclaman esta cantidad de forma solidaria, y además una indemnización por daños y perjuicios. En total, 3,18 millones de euros, aunque no descartan reclamar con posterioridad otra indemnización por daño emergente.