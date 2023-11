La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), tras la reunión del jueves con clubs de fútbol y fútbol sala autonómicos, suaviza su normativa sobre los técnicos, que había llevado a un comunicado conjunto de muchos de los equipos, que se quejaban de que un entrenador de un club no podía dirigir a más de un equipo por entidad; ni ser sustituido por su compañero en un partido.

La FFCV, tras explicar la situación, aportó dos soluciones cara al futuro, además de llevar a cabo más reuniones en las delegaciones de Castellón, Alicante y Vega Baja:

Permitir la duplicidad de licencias para entrenadore s en las competiciones en las que se requiera un título UEFA C (fútbol) o Nacional C (fútbol sala).

s en las competiciones en las que se requiera un título UEFA C (fútbol) o Nacional C (fútbol sala). En caso de que el entrenador de un equipo no pueda asistir a un partido, el club podrá presentar a cualquier entrenador del club que tenga licencia correspondiente y debidamente titulado para esa categoría. El árbitro lo anotará en el acta y no habrá sanción para el club.

La junta directiva estudiará todas las propuestas expuestas por los clubes para matizar el reglamento.

Además, muchas de las propuestas estuvieron relacionadas con la agilidad de los trámites del sistema Novanet. La FFCV se comprometió a seguir exigiendo mejoras a Novanet, para que esas mejoras repercutan en los clubes y en la propia FFCV.

«Tenemos que pedir disculpas»

El presidente de la FFCV, Salvador Gomar, explicó que «en la última Asamblea de la FFCV había una inquietud para que nuestros hijos e hijas tenga un entrenador titulado, algo que es muy difícil de conseguir y que se va logrando con vuestro esfuerzo", dijo, añadiendo que «la RFEF nos obliga a que todos los equipos tengan entrenador titulado».

«En la Comunitat Valenciana llevamos años de adelanto: aquí, los clubs son más profesionales que en otras territoriales», reseñó. Nos quedaba el acabar de rematar. Nos planteamos que todo club que tenga sus equipos cada equipo tuviera un entrenador. Se aprobó por la junta directiva y la asamblea», siguió detallando el presidente de la FFCV a los asistentes.

«Llega la jornada en cuestión y de repente hay un pestaña que dice que no; que si no eres el entrenador asignado a ese equipo, no entrenas. Hicimos esto así porque entendíamos que un equipo tiene que tener un entrenador, pero al final resultó que esa pestaña no permitió a otro entrenador acudir. Muchos partidos no se jugaron o han creado un quebranto», explicó.

Gomar prosiguió: «Una vez llegados aquí, nos damos cuenta de los errores.Tenemos que pedir disculpas. No hemos informado a los clubs y comunicado de forma adecuada. Ha habido un caos y os ha venido de repente, porque no hemos valorado las consecuencias que tenía esta acción».