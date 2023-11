No es ni por asomo uno de los futbolistas extranjeros importantes en la historia del CD Castellón; de hecho, sus estadísticas con el club albinegro son tirando a discretas: 23 partidos jugados en dos temporadas y dos goles. Sin embargo, Nduka Ugbade permanece en la memoria de los aficionados albinegros, por encima incluso de otros compañeros de equipo con un papel mucho más destacado en las históricas temporadas 89-90 y 90-91, hasta el momento las últimas del club en Primera División.

En ello tiene que ver, sin duda, lo éxotico que era en esa época ver a un jugador negro en el conjunto orellut --aunque el primero fue el brasileño Bernardo Basilio, que participó del ascenso una temporada antes--. Y no solo en los campos de fútbol; la presencia de personas de color en las calles de Castelló no era, ni de lejos, tan habitual como ahora. Resultaba más normal en Madrid, pero eso no impidió que el entonces presidente del Atlético, Jesús Gil, se refiriera al futbolista en términos claramente racistas cuando ambos equipos se enfrentaron. Luego llegamos a eso.

Jugador polivalente

Ugbade aterrizó en España con 20 años para probar con el Castilla, después de destacar con la selección nigeriana en categorías inferiores. El equipo merengue desechó su fichaje y el CD Castellón decidió apostar por él para reforzar el lateral derecho, aunque también podía jugar en el centro del campo.

No fue buena su primera temporada. Su entrenador, Luiche, no confiaba en él y solo juega cuatro partidos. Su situación va a peor, ya que en la siguiente ni siquiera es inscrito por tener cubierto el cupo de extranjeros con Pelletti, Matejic y Barnjak. Pero el rendimiento de estos dos últimos fue tan malo --el club les dio la baja en noviembre-- que el CD Castellón incluyó de nuevo la ficha de Ugbade entre los jugadores disponibles.

No era titular indiscutible y aparecía y desaparecía de las alineaciones. Esa campaña jugó 17 partidos y marcó dos goles, pero lo que más quedó en la memoria de los aficionados fue su impresionante saque de banda, por lo lejos que llegaba,

Críticas racistas de Jesús Gil

Uno de los partidos en los que participó fue la derrota por 3-1 frente al Atlético de Madrid. Muestra de su polivalencia, en esta ocasión jugó de centrocampista y lo tocó lidiar con una de las estrellas del conjunto colchonero.

Su actuación debió de ser destacada, ya que Jesús Gil lo nombró tras el partido, aunque para él solo era "un negro que ha bajado del árbol para cubrir a Schuster".

Trayectoria tras el CD Castellón

El equipo descendió de categoría y ahí finalizó la etapa albinegra del futbolista, que se fue al Avilés. Tras una sola temporada volvió a jugar en Nigeria y después pasó por equipos de Singapur, Israel y Malasia. Se retiró en 2003.

De vuelta en su país, en 2011 empezó a trabajar en la Federación Nigeriana de Fútbol como asistente de la selección sub-17, los Golden Eaglets, de la que es ahora el entrenador. La última mala actuación de su equipo en la última Copa de África de la categoría, no obstante, lo puso en la picota.