Lo de Joan Barreda (Torreblanca, 1983) con el Dakar es una historia de amor y desamor. Amor por la ilusión y las ganas que todos los años --y ya van 14 ediciones-- le pone el piloto de Torreblanca cuando toma la salida del considerado rali más duro del mundo. Y de desamor porque, pese a ser el piloto español con más victorias de etapa (29), las caídas y los problemas mecánicos le han privado de alzar el título en su carrera.

En la edición de este 2024, a lomos de su nueva moto de Hero Racing Team, al castellonense no le estaban saliendo demasiado bien las cosas porque un problema con el sentinel (un instrumento que avisa de las zonas de control de velocidad) le llevó a ser sancionado hasta en tres etapas seguidas con más de 20 minutos, quedando lejos del liderato en la clasificación general. Barreda no estaba sintiéndose cómodo y así lo reconocía a la conclusión de la cuarta etapa: "No está siendo una carrera fácil ni cómoda para mí, pero hay que sacar lo positivo y esto es que sigo estando ahí".

Sin embargo, la fortuna tampoco le ha sonreído en la quinta etapa de este miércoles, donde el piloto torreblanquino ha sufrido una grave caída que podría tener consecuencias fatales de cara a su continuidad en el Dakar. De momento, tan solo se sabe que Barreda ha acabado la etapa con un corte en la nariz y que ha ido directo al hospital del campamento del Dakar (vivac). El heroico Bang Bang acababa a diez minutos y 25 segundos del chileno Pablo Quintanilla (Honda).

La carrera

Barreda llegó al kilómetro 39, el único punto de control de la categoría de motos, a 36 segundos de Ricky Brabec y luchando por ganar la etapa, pero finalmente acabó muy retrasado. Nadie sabía qué había pasado pero estaba claro que algo había sucedido para que el torreblanquino fuera de más a menos. Finalmente, la organización anunció su caída y, pese a ello, Barreda logró acabar la etapa, siendo 27º en la clasificación provisional de la etapa con un tiempo de 01H 43' 18''.

El ganador de la etapa

Quintanilla se rehízo de su mala cuarta etapa, en la que acabó décimo noveno, y venció en la quinta jornada, en la que el botsuano Ross Branch (Hero) recuperó el liderato en motos por 74 segundos sobre el chileno Nacho Cornejo (Honda). El chileno, con un tiempo de 1 hora, 32 minutos y 53 segundos, se recompuso también de la penalización de seis minutos en la tercera manga que le hizo perder la etapa que había logrado el lunes y que le apeó de acercarse al liderato, por el que ahora pugnan Branch, Cornejo y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), separados por menos de cuatro minutos.

En la general, el deportista de la provincia de Castellón se mantiene en la duodécima posición provisional con un tiempo de 19 horas, 53 minutos y 05 segundos, y está a 48 minutos y 02 segundos de su compañero de equipo.