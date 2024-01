Dicen que el Dakar es el rali más exigente del mundo y la edición de este 2024 anunciaba la organización días atrás que iba a ser una de las más duras de las hasta ahora se habían disputado en Arabia Saudí. Y no ha hecho faltar esperar mucho ya que la primera etapa, en palabras de Joan Barreda (Hero Racing Team), «una paliza física y mental». Así lo expresó el piloto de Torreblanca tras completar los 514 kilómetros de la misma, 414 de ellos cronometrados, y finalizando en la décimo tercera posición con 5 horas, 18 minutos y 44 segundos. «El segundo tramo ha sido una locura, pero es una recompensa gorda esta en la parte delantera de la clasificación», dijo.

El torreblanquino tuvo que ver cómo ajustaban su tiempo ya que se detuvo parar a ayudar al portugués Joaquim Rodrigues y no presionó al botón que hay que dar en la moto cuando se para a asistir a un compañero. «Dentro de todo, creo que ha salido una etapa bastante buena. Estar ahí es un objetivo cumplidísimo», insistió.

Eso sí, Barreda lamentó que en el prólogo del viernes la «lió muchísimo», porque se pasó el waypoint y giró: «Y nada, lo enganché otra vez, pero giré derrapando, la moto se me fue, me metió un latigazo y me mandó volando y explotó el airbag y todo, pero levanté la moto y salí», resaltó.

La resistencia ante una prueba tan exigente

El piloto de Torreblanca, el único provincial en liza, destacó que el Dakar lleva «a todos al límite» y que «psicológicamente tienes que ser mentalmente muy fuerte» para «intentar estar al máximo nivel», aunque «de repente te viene el bajón y empiezas a chupar agua hasta que no queda una gota y es muy duro». «Cuando he llegado antes del kilómetro 300, ya estaba muerto y digo a ver si en el checkpoint número tres cortan la etapa y de verdad que tenía la esperanza de llegar para eso, pero nada», incidió Barreda.

La etapa la ganó su compañero Ross Branch (04:56:01), seguido de Ricky Brabec (+10’54’’) y Mason Klein (+ 11’19’’), si bien la jornada estuvo marcada por la retirada del valenciano Tosha Schareina. El ganador del prólogo del viernes y que iba segundo en el último waypoint antes de su retirada, se cayó a la altura del kilómetro 240 y, aunque se subió por su propio pie al helicóptero que le evacuó, se rompió la muñeca izquierda.