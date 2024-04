La entrevista más personal a Santi Cazorla: "El Oviedo me hizo una buena oferta y mi mujer dijo: ‘No, no; no vuelves para ganar dinero, sino para ayudar"

Santi Cazorla es feliz en Oviedo. Las dudas de su fichaje el pasado verano, todas referidas a cómo respondería físicamente en la exigente Segunda División, han quedado atrás y el jugador pelea por devolver a su Oviedo a Primera. El internacional, que se recupera de una lesión, ha concedido una entrevista a Sid Lowe, capitán de la Fundación del Real Oviedo y periodista de The Guardian, en la que habla de su regreso al Oviedo y muchos otros temas.

Sobre su llegada al Oviedo, Cazorla fue claro. “Hubiera jugado gratis pero no está permitido. Me hicieron una buena oferta pero mi mujer dijo: “No, no. No vas al Oviedo a ganar dinero. Vas a casa a disfrutar y ayudar. Entonces llamé a mi agente y dije que no quería dinero. Y le respondí al presidente que jugaría por el salario mínimo y que el 10% de las ventas de las camisetas fueran a la cantera. Se hizo en una noche”, relata el internacional.

Sobre este regreso, Cazorla le cuenta a Lowe que se ha sentido "muy bien tratado en todas partes, en el Arsenal todo el mundo me quiere , en el Villarreal igual, en el Recre, en el Málaga... pero el sentimiento y la responsabilidad es más profundo. La gente lo llamó un paso atrás, nada que ganar, pero es todo lo contrario. La responsabilidad está en estar a la altura. No quiero ser el tipo que venía a vender camisetas o porque era un símbolo de la academia; Quiero ser futbolista.”.

Y añade Cazorla: “La responsabilidad pesa. Al principio me daba un poco de miedo; nunca sabes si eres lo suficientemente bueno. No estoy al mismo nivel, sobre todo físicamente”.