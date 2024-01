Adiós al Dakar. Al del 2024 y, puede, que ya de forma definitiva. No fueron ni las caídas ni las sanciones lo que han dejado fuera a Joan Barreda, sino una avería, en la segunda parte de la etapa más dura, una crono de 48 horas en el Empty Quarter, el desierto de Arabia Saudí, uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Después de haber salvado la primera parte de la sexta etapa en la 11ª posición de la general, su Hero dijo hasta aquí hemos llegado. Pie a tierra del piloto torreblanquino, después de una primera semana de malas sensaciones. Esta vez puede que sea su última aparición en el Dakar, la prueba que tanto le ha dado... y tanto le ha quitado. Adiós al rey sin corona, el que tantas victorias de etapa en motos ha conseguido (29), pero donde nunca ha podido pasar de la quinta posición en la general.

Mal día para Hero (el segundo fabricante de motos más grande del mundo), la marca india en la que Barreda había encontrado acomodo este año después de su salida de Honda, cuando Dinamita ya asumía que no iba a estar en la salida. El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se convirtió en el nuevo líder, al arrebatar el primer puesto al botsuano Ross Branch (Hero) en la sexta manga del rali, la etapa reina de este año, justo antes de la jornada de descanso.

Van Beveren consiguió el mejor tiempo, cuatro minutos y 13 segundos mejor que el segundo, el australiano Toby Price (KTM); y cinco menos que Brabec. Un registro que, no obstante, le sirvió al americano para superar a Branch.

Circunstancias especiales

La etapa cubrió un recorrido de más de 600 kilómetros de dunas divididos en dos días, en una manga en la que los motoristas tuvieron que dormir en campamentos hechos única y exclusivamente para los pilotos en mitad del desierto, en el que durmieron en tiendas de campaña y sacos de dormir, comieron comida enlatada...

Se acabó

Un problema mecánico obligó a parar a Barreda en el kilómetro 529 de la etapa. Ya no pudo volver a dar gas a su Hero el castellonense, que no tuvo su mejor Dakar. Entre el domingo y el martes, Dinamita sumó 21 minutos de penalizaciones (por no hablar de caídas, heridas y otros contratiempos), lo que le alejó de sus más directos perseguidores en la general. Además, y por primera vez en las últimas 13 ediciones, no consiguió una victoria de etapa. Así, lo deja en 29, salvo que, ya con 41 años, esté en la próxima edición.

Se trata de su segunda retirada consecutiva y la séptima en todas sus participaciones. No es la mejor de las despedidas, sobre todo para un piloto que tanto ha contribuido a engrandecer la leyenda de una prueba de este calibre...

La 'otra' crónica

La etapa reina del Dakar 2024 dejó grandes cambios en ambas generales, pero sobre todo un protagonista, el español Carlos Sainz (Audi), quien manda en coches con 20 minutos sobre el segundo, desquitándose además del qatarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), otro que dijo adiós a sus posibilidades después de perder dos horas y 45 minutos.

La sexta etapa, una crono de 48 horas por el desierto de arena más grande del mundo (Empty Quarter), cumplió sus promesas y fue una auténtica escabechina para varios favoritos, como Al-Attiyah. La victoria parcial fue para el francés Sébastien Loeb (Prodrive), uno de los máximos rivales que le queda a Sainz, quien llega al día de descanso del rali con 20 minutos y 21 segundos sobre su compañero Mattias Ekström; y con 29 minutos y 31 segundos sobre el galo, que consiguió su 25ª etapa del Dakar.

La primera gran víctima de la etapa fue el que hasta ese momento era líder de la carrera, el saudí Jazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), quien, en el kilómetro 51 de la sexta manga, volcó su vehículo al chocar con una piedra y ya no pudo continuar. Entregaba así el cetro de la general a Sainz y Al-Attiyah, aunque al qatarí no le serviría de mucho.