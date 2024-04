Entrevista | Xavi Valero: "Sería bonito un Villarreal-Castellón en Primera"

El London Stadium, el Estadio Olímpico de Londres, es desde 2016 la casa del West Ham United. El club emblema de llamado East London, la zona este de la capital de Inglaterra, dejó atrás su coqueto y entrañable Upton Park, estadio mítico donde los haya, cuatro años después de los JJOO realizados en Gran Bretaña en 2012 para mudarse al magno coliseo ubicado en pleno corazón del barrio de Stratford, que colinda con el barrio que da nombre al club hammer: West Ham, ambos pertenecientes al distrito de New Ham.

Allí, desde hace seis años, desde 2018, un histórico exguardameta profesional castellonense ejerce de entrenador, como miembro del cuerpo técnico hammer, es el entrenador jefe de porteros del West Ham y además el coordinador de cancerberos de todas las categorías de la entidad londinense, así como el director de captación de guardametas.

Xavi Valero levanta el trofeo de la Conference League conquistado con el West Ham la pasada temporada. / West Ham United

Se trata de Xavi Valero Verchili (Castelló, 28 de febrero de 1973), un profesional de la élite del fútbol que lleva desde 2007 fuera de España, a excepción de una campaña que estuvo en el Real Madrid, siendo uno de los máximos ambajadores del deporte provincial.

El exmeta del Castellón, Real Mallorca, Real Murcia, Logroñés o Recreativo de Huelva, entre otros en su etapa como jugador, acumula una espectacular carrera en los banquillos junto a tres entrenadores de enorme prestigio y caché internacional. Con Rafa Benítez estuvo en el Liverpool (2007-2010), Inter de Milán (2010-11), Chelsea (2012-13), Napoli (2013-15) y Real Madrid (2015-16); tras ello se incorporó al cuerpo técnico del exentrenador del Villarreal Manuel Pellegrini en China en el Hebei China Fortune (2016-18) y en el West Ham United (2018 y hasta diciembre del 2019); y desde enero del 2019 hasta la actualidad continúa en el West Ham junto al escocés David Moyes.

Xavi Valero, en el centro, junto a su excompañero en la portería del CD Castellón, Óscar Sidro (i), y el redactor de Deportes de 'Mediterráneo' Ismael Mateu (d) en el London Stadium. / Ismael Mateu (Londres)

Con cerca de 1.000 partidos oficiales en los banquillos y los títulos más importantes a nivel internacional en sus vitrinas, el castellonense recibió a Mediterráneo en el London Stadium tras uno de los derbis londinenses por excelencia: West Ham-Tottenham, donde repasó su trayectoria en la élite y el presente y futuro del Villarreal CF y el CD Castellón, clubs a los que admira y sigue de cerca.

¿Qué hace un castellonense en el West Ham? Que aunque la gente no lo sepa es un club muy grande.

Disfrutar del fútbol, de mi profesión y de Londres. Es una gran verdad que la gente en España no se imagina la magnitud de este club. El West Ham es el referente del East London, la gente se identifica con esta entidad y es apasionada de los hammers. No te imaginas cuánta masa social arrastra este club que es histórico y con títulos, como una Recopa, tres FA Cup (la Copa de Inglaterra) y la reciente Conference League que conquistamos la pasada campaña.

La gente allí es nostálgica del mítico estadio de Upton Park.

Un poco sí, porque dicho estadio está en pleno corazón del barrio y un cambio así, al principio duele. Yo, por ejemplo, nunca gané en Upton Park, era dificilísimo jugar contra el West Ham allí. Pero era un estadio tradicional inglés de 35.000 espectadores y ahora estamos en el London Stadium, con capacidad para 62.000 espectadores y se llena todos los partidos. Es más, si el club tuviera un estadio de 80.000 localidades también se llenaría en cada encuentro.

El castellonense Xavi Valero, entrenador de porteros del West Ham, en el London Stadium. / Ismael Mateu (Londres)

Referente en el este de Londres y del buen fútbol en Inglaterra.

Cierto. Al West Ham se le conoce como Tha Academy (La Academia), porque es de los clubs que históricamente mejor propuesta de fútbol tiene y el mayor formador de talentos de toda Inglaterra. Casi todos los clubs grandes e incluso la selección inglesa tiene futbolistas formados en el West Ham.

Se están codeando con el top-six, los grandes de Inglaterra.

Sí. Estar arriba en la Premier League y llevar cuatro años seguidos jugando en Europa, estando Liverpool, United, City, Arsenal, Chelsea y Tottenham, es muy complicado. Ahora se está generando un top-8 o top-9 en el que estamos el Aston Villa, West Ham y Newcastle.

Xavi Valero, en el centro de la imagen. / West Ham United

Parece que usted tiene imán para los títulos, también en Londres.

Jajaja (risas). No me quejo. Un título nunca es fácil. Hacía mucho tiempo que este club no levantaba un trofeo y lo conseguimos ganando a la Fiorentina el pasado año, logrando la Conference League. Pero el ciclo es muy bueno, hace dos campañas llegamos a semifinales de la Europa League y en esta estamos ya en cuartos de final.

En Londres se ha adaptado a la perfección, lleva seis años. ¿Cómo es la vida allí?

Londres es una ciudad especial. Para mí es la mejor capital del mundo. Todo el mundo cabe en Londres. Es una ciudad que te ofrece cosas distintas cada día, se mezclan todas las culturas, hay diversidad, es cosmopolita... Yo vivo en Eping, a las afueras, en el llamado Cinturón Verde, porque hay bosques y es tranquilo, pero siempre que me escapo al centro lo disfruto enormemente. En Londres se puede hacer de todo y disfrutar de todo. Insisto, es especial.

Xavi Valero (c), con el trofeo de la Conference League junto al exjugador del West Ham castellonense Pablo Fornals y el almazorense Santi Solsona, delegado de la UEFA en la final de Praga del pasado ejercicio. / West Ham United

¿Cómo lleva su doble función?

Muy bien. Además de ser el entrenador de los porteros del primer equipo, soy el jefe de reclutamientos de guardametas del club y el director del departamento relacionado con los porteros, estando al cargo de implementar la metodología de entrenamientos, de la formación de los metas y de la detección tanto para el primer equipo como para la academia.

Hábleme de los nuestros. ¿Cómo ve y cómo se ve desde fuera de España al Villarreal?

El Villarreal es un referente de cómo hacer las cosas en el fútbol europeo, eso es lo que se percibe entre los clubs ingleses e italianos, así como cuando me he enfrentado a rivales de otros países y se enteran de que soy de aquí. Tiene una cantera excepcional, un modelo de gestión inteligente y una estructura muy sólida y profesional. Es un modelo a seguir a vistas de la mayoría de clubs europeos, ya que, además, tiene resultados deportivos en España y en Europa. Y lo más importante es todo ello mantenerlo en el tiempo. Debe ser un orgullo para la ciudad y para toda la provincia.

Xavi Valero (abajo segundo por la izquierda), con toda la plantilla y cuerpo técnico del West Ham tras ganar la Conference League. / West Ham United

Coincidió con Reina en el Liverpool y tuvo a Marcelino de míster.

Con Pepe (Reina) estuve en el Napoli y es un excelente profesional y una gran persona. Portero y persona top. Y con Marcelino me une una gran amistad. Lo tuve de entrenador cuando jugaba en el Recreativo de Huelva. Es un técnico top, ambicioso y muy preparado. Hablamos habitualmente y tiene las ideas muy claras. Va a devolver al Villarreal donde merece estar.

¿Y el CD Castellón de Voulgaris?

Tiene proyecto ilusionante y lo tiene todo a su favor para subir. Con el nuevo propietario se ha profesionalizado todo mucho y muy bien, ya que el Castellón ahora tiene una organización y estructura por encima de lo que es Primera Federación y por delante de muchos clubs de Segunda División. Ojalá siga en esta línea y ascienda primero a Segunda y luego llegue a la Primera División.

UN CURRÍCULO INMACULADO TÍTULOS Y FINALES. 1 Mundial de clubs (Inter de Milán).

1 Europa League (Chelsea).

1 UEFA Europa Conference League (West Ham).

1 Coppa Italia (Napoli).

2 Supercoppa Italia (Napoli e Inter).

Subcampeón de la Supercopa de Europa (Inter, contra el Atlético).

Subcampeón del Mundial de clubs (Chelsea, contra el Corinthians). EL REGISTRO. De los pocos entrenadores que ha disputado todas las competiciones a nivel de club: Mundial de clubs, Champions League, Europa League, Conference League y Supercopa Europa. NÚMERO DE PARTIDOS COMO TÉCNICO DE ÉLITE. 900 partidos oficiales como entrenador en primeras divisiones.

Más de 140 partidos en competiciones europeas. FORMACIÓN. Entrenador y entrenador de porteros UEFA nivel A.

Licenciado en Psicología Educativa con Máster en Psicología Deportiva.

¿Sueña con un derbi en 1ª?

Sería muy bonito ver un derbi entre el Villarreal y el Castellón en Primera División. Tener a los dos clubs en la máxima categoría sería muy beneficioso para ambos, para los aficionados y para toda la provincia a todos los niveles. Cada uno está haciendo bien sus cosas y los dos tienen cabida en la élite.

La última. ¿Volvería a España?

Sí, me apetece mucho. A excepción de un año, llevo los últimos 26 años fuera de España. Mi mujer y mis dos hijas ya están afincadas en Benicàssim y, por qué no, aunque estoy muy a gusto en Londres, un objetivo personal y familiar pasa por regresar. El fútbol es muy cambiante. Veremos qué pasa.

