El Ministerio de Hacienda no arbitrará un fondo de compensación para las comunidades peor financiadas, aunque la reforma del nuevo sistema no llegue a abordarse esta legislatura. No habrá parches pese a que el estreno del ciclo electoral, que comienza con las elecciones de Castilla y León del 13F y acaba en las generales, ha extendido la sensación de que el acuerdo sobre financiación autonómica se retrasará. La tensión inherente a este proceso -en 2022 también habrá comicios en Andalucía- y la incomunicación entre el Ejecutivo y el PP dificultan la renovación del modelo.

Conscientes de todas estas complicaciones, dos de las regiones peor financiadas, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclamaron un fondo transitorio "de nivelación", hasta la entrada en vigor del nuevo sistema. En una reunión en Sevilla, en septiembre pasado, Juanma Moreno y Ximo Puig llegaron a cifrarlo en 1.700 millones anuales, para estas dos comunidades y Murcia. Incluso el experto Ángel de la Fuente, desde Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y el Instituto de Análisis Económico del CSIC, planteó en noviembre pasado un documento con esta propuesta. Ya asumía, sin horizonte aún de elecciones convocadas, que "estamos muy lejos" de un consenso entre territorios y partidos y que es "improbable" que se llegue a un pacto para incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, si es que llega a haberlos, lo que. apuntaba, invita a pensar que "la ansiada reforma pueda materializarse antes de la próxima legislatura". Por ello proponía un nuevo fondo que "complementaría" los ingresos de las comunidades financiadas por debajo de la media, que se pondría en marcha de "inmediato", con desembolsos ya en 2022. Casi 2.600 millones de euros que se distribuirían no sólo entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia sino también entre Castilla-La Mancha, las cuatro autonomías con peor financiación. Este texto desarrolló la intervención de De la Fuente en unas jornadas del Rifde (Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiara de España) en Santiago de Compostela, ese mismo mes, en la que participaron representantes de varias autonomías. Y en este foro, según fuentes territoriales, el resto de regiones se negaron. Oposición de otras comunidades Ya se produjo un precedente de esta oposición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio. Ahí la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según relató ella misma en una intervención en el Congreso, anunció un fondo adicional y extraordinario de 13.486 millones para las autonomías en los presupuestos de 2021 para aumentar su liquidez y hacer frente a las consecuencias económicas del covid. Y propuso votar que parte de ese dinero se destinara directamente para aliviar a las regiones peor tratadas por el sistema de financiación. "Planteé la votación y ¿sabe usted quién se opuso? El señor Lasquetty, de la Comunidad de Madrid, porque no compartía que hubiera un fondo específico", señaló. Esto, según el Ministerio, impide que la idea de un fondo de compensación pueda fructificar porque es "inviable políticamente" por la negativa del resto de autonomías. No obstante, fuentes de las regiones que se verían beneficiadas, sostienen que "es una decisión exclusiva del Gobierno, que podría tomar incluso sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Esto supone, añaden, que "no lo tendría que someter a votación". "Sería la solución más rápida". A pesar de ellos fuentes del Ejecutivo lo dan totalmente por descartado. Por la falta de consenso, y porque, además, esgrimen, en estos momentos ninguna autonomía tiene un problema de financiación. En noviembre, apuntan, en todas había "superávit" presupuestario porque han tenido más ingresos que gastos. Además, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes se comprometió a que las comunidades "no les faltarán" fondos para hacer frente a la pandemia, lo que supone que habría nuevas entregas si la pandemia empeorara.