España, primer importador de gas natural licuado ruso del mundo en julio y agosto

Rusia ya compensa el coste de la guerra de Ucrania con el incremento de las ventas de productos petrolíferos en los últimos meses. Según el centro de investigación finlandés CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) , los ingresos de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles alcanzaron los 158.000 millones de euros de febrero a agosto, en comparación con los 100.000 millones de euros que se ha estimado que la guerra le ha costado al Kremlin. El mayor importador ruso de combustibles fósiles fue la Unión Europea (85.000 millones de euros), seguido de China (35.000 millones de euros), Turquía (11.000 millones de euros), India (7.000 millones de euros) y Corea del Sur (2.000 millones de euros).

En esta vorágine del comercio energético internacional y alza de precios, España fue el tercer mayor importador de gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia en los seis primeros meses de esta guerra, tras Francia y Bélgica, y el primero durante los meses de julio y agosto, según el informe de CREA. Buena muestra de ese incremento de importaciones se ha detectado este año, por ejemplo, el Puerto de Barcelona, en el que se han registrado hasta cuatro trasvases diarios desde buques a los contenedores de gas de la infraestructura. Fuentes de CREA explican que detectaron en el caso del Puerto de Barcelona seis envíos de crudo y productos petrolíferos rusos a Barcelona en seis meses, por un valor aproximado de 250 millones de euros. Solo detectaron un envío en julio-agosto, por un valor aproximado de 60 millones. Y ninguno de ellos era de GNL ruso. "Las importaciones españolas de combustibles fósiles rusos aumentaron en julio y agosto, en comparación con los meses anteriores, impulsadas por un aumento de las importaciones de GNL. En estos dos meses, España fue el mayor importador de GNL ruso del mundo, pagando unos 750 millones de euros. La generación de electricidad a partir de gas aumentó considerablemente en España en julio-agosto debido a la ola de calor y la sequía, que aumentaron la demanda de energía y afectaron a la producción hidroeléctrica. El 35% de la electricidad española se generó con gas durante esos meses", explicó Lauri Myllyvirta, analista principal CREA. Dos puertos españoles están entre los 10 que más importaciones de GNL recibieron en julio y agosto. Fueron el de Bilbao (el tercero del mundo) y el de Sagunt (el quinto). Importadores Dentro de la UE, los mayores importadores de combustibles fósiles procedentes de Rusia fueron Alemania (19.000 millones de euros), Países Bajos (11.100 millones de euros), Italia (8.600 millones de euros), Polonia (7.400 millones de euros), Francia (5.500 millones de euros), Bulgaria (5.200 millones de euros), Bélgica (4.500 millones) y España (3.300 millones). Los investigadores de CREA consideran que el aumento de los precios mundiales de los combustibles fósiles ha hecho que Rusia todavía está obteniendo ingresos récord de combustibles fósiles, a pesar de las reducciones en los volúmenes de exportación. Este organismo independiente, que se confiesa "centrado en revelar las tendencias, las causas y los impactos en la salud, así como las soluciones a la contaminación del aire", considera que "los gobiernos deben imponer aranceles o topes de precios a las importaciones de Rusia y acelerar las medidas de ahorro de energía". El bloqueo de las importaciones de gas a Europa por parte de Rusia, que pueden implicar importaciones paralelas, puede acelerar la reducción del consumo de petróleo y gas acelerando el despliegue de energía limpia y electrificación a través de bombas de calor y vehículos eléctricos. El estudio evidencia que durante los primeros seis meses del año hubo una caída del 18% en los volúmenes de exportación de combustibles fósiles, impulsada por una caída del 35% en las exportaciones a la UE, en comparación con el inicio de la invasión. La prohibición de importación de carbón de la UE golpeó a Rusia en exportaciones y producción, ya que Rusia no logró encontrar otros compradores para reemplazar la demanda de carbón. Las importaciones de petróleo ruso ya cayeron un 17% entre julio y agosto, en comparación con el comienzo de la invasión, pero se espera que caigan en un 90% cuando la prohibición entre en vigor. Los mayores aumentos de importación se produjeron en India, China, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía, pero no fueron suficientes para compensar las reducciones de otros países. El aumento fue impulsado por las importaciones de petróleo crudo y las importaciones de carbón de China. EEUU y Australia han seguido recibiendo envíos de petróleo de India, cuyas refinerías son grandes compradores de petróleo ruso, mientras que los barcos llevan petróleo ruso a nuevos compradores eludiendo embargos.