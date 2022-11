Stellantis Vigo, sin ayudas del Perte para el nuevo taller de baterías ya en construcción

El Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) nació con una premisa clara resumida en el título adjudicado por el Gobierno: “La creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil”. Pese a que Stellantis, principal grupo de automoción implantado en España con tres factorías, criticó las bases de la primera convocatoria al no poder incluir su principal iniciativa (la instalación de una de sus nuevas plataformas industriales, las STLA), la firma dirigida por Carlos Tavares presentó dos iniciativas, una para la planta de Figueruelas (Zaragoza) y otra, de mínimos, para las de Vigo y Villaverde (Madrid). Esta última, bautizada como 'Aries', contaba con una serie de 26 proyectos primarios a llevar a cabo entre las 25 empresas que forman el consorcio, siendo la más llamativa la creación de un nuevo taller de baterías, más grande, en la factoría de Balaídos. Sin embargo, esta instalación ya en construcción finalmente no formará parte del proyecto y, por lo tanto, no contará con fondos del Perte pese a tratarse de una instalación clave para el desarrollo del coche eléctrico en España.

Según pudo saber Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, en las últimas semanas se iniciaron en la planta de Vigo las obras para este nuevo taller. Al contrario de la actual instalación, la estructura está siendo ya montada al lado de las líneas de montaje, lo que supondrá acercar los packs de baterías a la zona en la que son ensambladas en los vehículos cero emisiones de la planta, tanto las diferentes versiones de las furgonetas K9 (la última en incorporarse fue la Fiat Doblò) como el Peugeot e-2008. Stellantis Figueruelas también producirá coches híbridos del ‘Corsa’, el ‘208’ y el Ypsilon Con esta obra, Stellantis Vigo ampliará la superficie de taller, incrementará los puestos de trabajo dedicados a ello y se ahorrará los costes logísticos que suponía el anterior, situado al fondo de la factoría, lo que obligaba a transportar en camión las baterías ensambladas hacia las dos líneas de montaje. El taller era uno de los seis proyectos liderados por Stellantis dentro de los 26 englobados en 'Aries', entre los que también está, por ejemplo, el de los cargadores ultrarrápidos de baterías desarrollados por la viguesa Little Electric Energy, spin-out de Little Electric Cars. Junto a ello también figuraban un proyecto de reutilización de agua industrial o de reducción de consumo energético, además de una nueva generación de vehículos 100% eléctricos actualmente en producción en Vigo y Madrid. La iniciativa contaba con un valor global de 43 millones de euros, de los que 22 millones corresponden a las plantas de Stellantis en Vigo y Madrid. Después de tener que solventar algunos problemas en su diseño que hizo que no entrase en la resolución provisional lanzada por Industria, el grupo recibió finalmente un apoyo en el marco del Perte VEC de 15,2 millones de euros. Sin embargo, los técnicos del Ministerio paradójicamente no vieron adecuado para cumplir los requisitos y recibir ayudas la creación de este taller de baterías para el coche eléctrico, que finalmente ha tenido que quedarse fuera. El peso de esta iniciativa dentro de 'Aries' no era grande (rondaba los 1,5 millones de euros), y Stellantis Vigo está procediendo a ejecutarlo de todas formas, aunque sin fondos de los Next Generation. Además de las plantas de Stellantis, las otras 24 entidades participantes son nueve organismos de investigación y proveedores de tecnología y conocimiento (AIN Active, CellMat Technologies, el Centro Tecnológico de Grupo Copo, CTAG, Gradiant, Imatia Innovation, Probotec Procesos Industriales, TSE y Unimate Robotica) y 15 empresas: A.M.M.I. Tecnologies, Alba Emission Free Energy, Anibal Metalmecánica Gallega, Cablerías Auto, Calvera Maquinaria e Instalaciones, Copo Galicia, Copo Zaragoza, Efimob Efficient Solutions, EPL Engineering, IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, Little Electric Energy, Netun Solutions, Optare Solutions, PCAE, Técnicas de Soft y Veltium Smart Chargers. Reunión clave con Industria El pasado 16 de septiembre, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibió a la dirección de Stellantis y a representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia, Aragón y Madrid, con la idea de crear un grupo de trabajo para analizar las necesidades de la firma. Más de dos meses después, empresa y administraciones central y autonómicas se reunirán por primera vez. Stellantis duplica la producción en Marruecos con una inyección de 300 millones Será el lunes y sobre la mesa estarán las peticiones de la compañía que dirige Carlos Tavares, siendo la principal las ayudas en la segunda convocatoria del Perte VEC para poder instalar las nuevas plataformas industriales del grupo (denominadas STLA) en sus plantas, especialmente en Balaídos. Junto a ello, también se debatirán otras cuestiones de vital importancia para Vigo como la llegada de la alta tensión (para lo que se abrió una puerta recientemente) o la rebaja en las cuotas que abona a Zona Franca.