Un abogado de Mallorca gana una batalla contra el gigante American Express

Un abogado de Mallorca, que hasta hace poco aparecía como no ejerciente en el Colegio de letrados de Baleares, ha logrado ganar la batalla legal que emprendió ante la multinacional American Express, que está considerada como una de las cien empresas más potentes del planeta, por su número de clientes y por su volumen de facturación. Se trata de un conflicto que este abogado ha mantenido con la financiera por su condición de cliente, ya que venía utilizando durante casi las dos últimas décadas una tarjeta de crédito para realizar sus operaciones financieras. Por su condición de consumidor acudió a los tribunales para denunciar los abusos, en cuanto a intereses de demora y gastos, que imponía la multinacional, que aparecían reflejados en las condiciones del contrato mediante cláusulas que entendía que eran abusivas.

Este conflicto entre este cliente de Mallorca y la multinacional norteamericana se ha resuelto a través de una reciente sentencia que ha dictado la Audiencia de Palma. Los jueces le dan la razón a este abogado, que ejerció su autodefensa y afirman que la redacción del contrato que se firmó con el cliente era muy confusa, sobre todo cuando señalaban las condiciones económicas de la cláusula de intereses.

Los magistrados han leído detalladamente la redacción de este contrato y ni siquiera ellos mismos han sido capaces de interpretar el alcance de las cláusulas, por lo que a su juicio, se trata de un documento que no supera el control de transparencia que exige la ley. Hay que tener en cuanta, y así se resalta en la sentencia, que esta información del contrato va dirigida a un consumidor medio, que no suele tener conocimiento de la normativa financiera. «La cláusula sobre los intereses no resulta clara, sencilla ni concreta al concretar los intereses», señala el tribunal.

Pero no solo abusa American Express al imponer los intereses por el uso de las tarjetas de crédito, sino que también lo hace al aplicar las comisiones y los gastos de las operaciones. La multinacional americana ha insistido en que las comisiones y los gastos forman parte del precio del contrato. Sin embargo, los jueces de la Audiencia realizan una interpretación muy distinta. Consideran que estas condiciones que impone la financiera generan un desequilibrio frente al consumidor. Y también señalan que si se hubiera producido una posición equitativa entre ambas partes, a través de una negociación individual, estas cláusulas abusivas no habrían sido aceptadas por el cliente. Por el carácter abusivo de esta cláusula del contrato el tribunal la declara ilegal y la anula. Ello supone que este abogado de la isla no tendrá que pagar ni los intereses, ni las comisiones, ni los gastos que pretendía cobrar American Express. Solo deberá abonar el capital que debe a la multinacional. La sentencia no especifica el porcentaje de intereses que aplica esta compañía extranjera,. Sin embargo, cada es más habitual que los jueces denuncien el abuso que emplean muchas compañías financieras al aplicar los intereses de demora por el uso de una tarjeta de crédito.