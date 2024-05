El sector cerámico recuperará demanda y casi un 14% de beneficios brutos este año

El sector cerámico español y, por ende, de Castellón encara durante este año un crecimiento de la demanda en los mercados nacional, europeo y estadounidense que llevará a recuperar un 13,9% de los beneficios brutos, que contempla el ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Esto será posible de la mano del mantenimiento del aumento de precios de los últimos años y la normalización del precio del gas.

Así se concluye en el informe Situación y perspectivas del sector cerámico, elaborado por Deloitte y presentado este jueves por parte del socio director de Deloitte en la Comunitat Valenciana y Murcia, Gerardo Yagüe; el responsable del área de asesoramiento financiero en la empresa, Javier Arribas; y el coordinador del informe, Iván Cubel.

Consolidación del crecimiento

El análisis arroja que este 2024 servirá para consolidar un crecimiento del que ya se vieron "claros signos" en el 2023, según Yagüe, lo que se traducirá en una mayor demanda, producción y rentabilidad.

A ello contribuirá también la recuperación del sector de la construcción, con la normalización en Europa de los impactos derivados de la inestabilidad macroeconómica y geopolítica que lastraron esta actividad en 2022 y 2023 o la previsión de un cambio de tendencia hacia incrementar las operaciones de compraventa de viviendas en España.

Entre los retos de futuro, destaca explotar la capacidad de crecimiento para la industria española que existe en Estados Unidos. "El futuro está en montar fábricas en Estados Unidos y ganar posición en un mercado de 350 millones de consumidores que consumen a niveles muy superiores al mercado europeo", ha afirmado Yagüe, quien matiza que no apuesta por la deslocalización de empresas sino por ampliar producción allí.

En este sentido, el representante de Deloitte detalla que ahora los principales recubrimientos que se usan en EEUU son la moqueta y el vinilo, dos productos que, a su juicio, están destinados a ser sustituidos por una cuestión de higiene, en el primer caso, y de sostenibilidad, en el segundo, ya que es un derivado del petróleo.

Además, cree que hay mercado suficiente para la industria española y para la india, que en los últimos años se ha convertido en un importante competidor, pero que no preocupa al responsable de Deloitte, que cree que España y la India compiten en segmentos diferentes.

Balance del 2023

El estudio también arroja que las ventas del sector descendieron un 7% en 2023 hasta los 4.864 millones de euros (369 millones de euros menos que en 2022) como consecuencia de una reducción de la demanda generalizada, especialmente en los mercados internacionales, que no pudo ser compensada con el incremento de precios.

Además, durante el año pasado, el clúster cerámico pagó el gas 403 millones de euros por encima de los precios de mercado a causa de los contratos formalizados fundamentalmente en 2022. Una situación que esperan que se revierta durante este ejercicio una vez finalizados los compromisos de compra de gas adquiridos.

La cerámica también experimentó elevadas tensiones financieras, connecesidades de capital circulante de entre 500 y 1.000 millones, que tuvo que afrontar con sus propios medios ante la falta de financiación y de ayudas por parte de las administraciones.

Yagüe ha destacado que a pesar de este escenario, el azulejo nacional no solo no ha perdido, sino que ha ganado algún punto en la cuota del mercado mundial de exportaciones de productos cerámicos: "No es consecuencia del viento de cola, sino de una gestión excelente", ha valorado.