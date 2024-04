EEUU plantea aranceles contra la cerámica india: el negativo efecto bumerán que puede causar en España

Una de las grandes preocupaciones de los fabricantes europeos de cerámica, como los del clúster de Castellón, es el vertiginoso crecimiento de la producción de India en los principales mercados internacionales. Tanto es así que este país arrebató, en el 2023, a España la primera posición de exportación azulejera en volumen a los Estados Unidos.

No es la primera vez que se producen amenazas de este tipo. Una situación bastante parecida se produjo con China. En los dos casos se trata de industrias que no practican las mismas normativas en materia de costes laborales o medidas medioambientales. La invasión de cerámica china se detuvo mediante la aplicación de aranceles. Primero en la Unión Europea y posteriormente en los Estados Unidos. Eso hizo que la cerámica española alcanzara cifras de récord y EEUU se convirtiera en el principal cliente internacional del Tile of Spain.

Nuevo episodio

Ahora ya hay pasos contra la amenaza india. Por un lado, desde hace algo más de un año se aplican aranceles por parte de la UE. Pese a ello, son de poco calado, por lo que no se ha evitado que la llegada de cerámica de este país asiático haya crecido un 75% en el pasado año.

La nueva esperanza viene con Estados Unidos. Tal y como publicó el sábado Mediterráneo, el Tile Council of North America (TCNA), ha pedido que la administración norteamericana aplique aranceles estimados entre 408% y 828% contra India, al considerar que India realiza unas prácticas comerciales desleales con las reglas del mercado (dumping).

«Los fabricantes estadounidenses de azulejos siempre han acogido con satisfacción la competencia leal de las importaciones de países como Italia, España, Brasil, México o China, pero los productores indios de cerámica disfrutan de importantes subsidios gubernamentales, lo que, junto con la venta del exceso de capacidad a precios de dumping, les ha permitido inundar el mercado estadounidense», afirma Eric Astrachan, el director ejecutivo de TCNA.

La medida podría empezar a aplicarse de manera preliminar en unos meses, mientras que la actuación podría ser firme en 16 meses, cuando finalice la investigación actual del gobierno de los Estados Unidos.

Pros y contras

Este giro de los acontecimientos se ha recibido de manera positiva por parte de los fabricantes españoles. El secretario general de la asociación española de productores de baldosas (Ascer), Alberto Echavarría, considera que la feria Coverings "arranca con un inmejorable panorama por el anuncio de la investigación contra las importaciones de India, lo que sin duda va a influir en las decisiones de compra de visitantes".

Considera que va a "marcar un hito importante en la tendencia de las ventas de producto indio a los EEUU, y aunque habrá otros mercados que se beneficien más directamente que la cerámica española, como los propios americanos, México, Brasil o Turquía, lo cierto es que el producto español de forma directa o indirecta se verá beneficiado".

Pese a ello, puede darse un efecto bumerán. "El éxito de EEUU protegiéndose contra los productos indios nos puede llevar a que todo el producto que no entre en EEUU acabe en Europa", advierte Echavarría. Conviene recordar que Europa concentra más de la mitad de las exportaciones de cerámica española.

La pelota en el tejado de Europa

Para evitar esta consecuencia negativa, el secretario general de Ascer cree que la UE "debería revisar sus condiciones de protección y dejar de omitir los mensajes de alarma que están trasladando las empresas y empezar a protegerlas, dejando de poner la alfombra roja a productos que no cumplen con ninguno de los estándares a los que se obliga a las empresas europeas".

Además, contrapone la determinación de EEUU, que "marca una vez más una línea roja en la que busca defender a la industria de forma justa, en la que todos juegan con las mismas cartas. En este caso, EEUU es bastante más ejecutivo que la UE, ya que ha planteado unos aranceles de entre el 408% al 828% que aunque al final queden en la franja baja el resultado final va a ser siempre mucho mayor que el 7% de arancel que se logró en la investigación antidumping llevada a cabo en la UE".

Por todo ello valora que EEUU "lanza un mensaje, no solo a productores e importadores indios, sino a la Unión Europea: ellos sí se toman en serio la defensa de su industria y sí se toman en serio la igualdad de las reglas de juego".